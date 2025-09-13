Чем может быть полезен и опасен гипноз

10 сентября исполнилось 126 лет со дня рождения советского эстрадного артиста, гипнотизера и иллюзиониста Вольфа Мессинга. Он поражал современников своими способностями: читал их мысли и предсказывал судьбы. О том, что сегодня собой представляет гипноз и где его применяют, «Вечерней Москве» рассказал гипнотерапевт, преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов.

Психология — неклассическая наука. В ней есть много различных взглядов, исходя из которых специалисты дают определения тем или иным понятиям, объясняет Евгений Головинов.

Сегодня существует порядка 200 определений, что такое гипноз. И каждый настаивает на том, что он самый верный, — рассказывает «ВМ» эксперт. — Самое «классическое» определение дал этому понятию американский психиатр и психотерапевт Милтон Эриксон. По его словам, гипноз — это чувственно переживаемый процесс передачи идеи.

Если говорить по-простому, с помощью гипноза специалисты формируют в чувствах человека некое представление о чем-то.

Например, мы хотим, чтобы клиент понял, что он молодец. Мы не говорим ему об этом прямо словами, а создаем условия, чтобы он в своих чувствах поверил в это, — отмечает эксперт.

В общем, работает гипноз на восприятие человека. Чем доступнее специалисту эмоции пациента и чем проще через чувства внушить человеку ту или иную мысль, тем успешнее процедура.

У одних людей получается противостоять гипнозу, у других — нет. Тут все зависит от самого человека и от обстоятельств, в которых происходит попытка его загипнотизировать, — уточняет Евгений Головинов.

Думайте своей головой

Слышали ли вы мнение о том, что мошенники вводят жертв в гипноз, чтобы «развести» их на деньги? Многие на это утверждение крутят пальцем у виска: как можно погрузить человека в транс по телефону? Но этому у эксперта есть простое объяснение.

В фильмах показывают, что гипноз — это обязательно введение человека в какое-то бессознательное состояние. Но на самом деле все не совсем так. У нас есть два сознания: разум, подчиненный логике, и подсознание, которое руководствуется чувствами и эмоциями. Именно с ним работают гипнологи: специалист вводит человека в состояние повышенной внушаемости, — подчеркивает эксперт.

В психологии, по словам Евгения Головинова, такое измененное состояние сознания, непривычное для человека, и называют трансом. То есть мошенники работают именно с подсознанием: они заставляют жертву испытывать страх или надежду, погружают ее в эти чувства, не оставляя времени и возможности взглянуть на ситуацию трезво, подключить логическое мышление. Так человек теряется, не понимает, что ему делать. В этот момент он и получает указания от мошенников, которым слепо повинуется.

Инструмент психотерапевта

Зачастую на сцене или в телевизоре мы видим эстрадный гипноз, который становится частью какого-то фантастического шоу.

Но также эту технику используют в медицине. Психологи применяют ее, чтобы помочь клиентам, например, пережить травмирующий опыт, избавиться от фобий или неуверенности в себе, — рассказывает «ВМ» Евгений Головинов.

По его словам, в художественных фильмах гипноз отчасти похож на то, что происходит в реальной жизни. Но всего 10–13 процентов пациентов могут демонстрировать во время или после сеанса такое же поведение, как в кинолентах — например, слепое и резкое подчинение чужой воле. Однако в реальности реакции людей обычно бывают намного более спокойными.

СПРАВКА

В 1959 году Вольф Мессинг предсказал известному журналисту, публицисту, а заодно тестю Никиты Хрущева Алексею Аджубею, что тот станет главным редактором газеты «Известия». Слова мага оказались пророческими. Собственно говоря, после этого слава о Мессинге начала распространяться со скоростью света.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Звонков, врач-терапевт скорой помощи:

Я видел человека, который был закодирован от алкоголизма наркологом и психотерапевтом Александром Довженко по его методу. Он внушил пациенту, что тот умрет, если выпьет. И вот как-то раз тот решил пропустить 50 грамм спиртного.

В итоге — забыл, как дышать и около суток находился на аппарате искусственной вентиляции легких в коме в больнице, где я работал. Дышать самостоятельно он мог только по команде «вдох-выдох» от врачей. И это продолжилось до тех пор, пока не приехал специалист из команды Довженко и не снял кодировку.

КАК НЕ ПОДДАТЬСЯ ЧУЖОМУ ВЛИЯНИЮ