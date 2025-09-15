Обнаружен простой способ быстро справиться со стрессом

Исследователи установили, что дыхательная медитация «Сударшан крийя йога» изменяет мозговые ритмы и способствует достижению глубокого состояния релаксации. Результаты работы были опубликованы в журнале npj Mental Health Research.

© Вечерняя Москва

С использованием электроэнцефалографии (ЭЭГ) ученые проанализировали, как различные этапы практики влияют на активность мозга. Они выяснили, что ритмичное дыхание постепенно переводит мозг в медитативное состояние, при этом наблюдается преобладание тета- и дельта-волн, снижение альфа-активности и уменьшение хаотичных сигналов, известных как апериодическая активность.

«Мы увидели, что дыхательные практики вроде "Сударшан крийи" позволяют легко перейти к глубокой медитации. В этот момент мозг оказывается как бы "между сном и бодрствованием" — в расслабленном, но осознанном состоянии, которое древние тексты описывали как турия, четвертое состояние сознания», — отметил автор работы Вайбхав Трипати из Института передовых исследований Шри Шри.

В исследовании приняли участие 43 опытных человека, практикующих йогу, и контрольная группа из 10 человек, которые просто слушали расслабляющую музыку. Значительные изменения в мозговых ритмах были зафиксированы только у первой группы. Особенно выраженный эффект наблюдался на этапе йога-нидры, когда усиливались тета- и дельта-волны, а случайная активность мозга снижалась.

Авторы исследования считают, что полученные результаты подтверждают эффективность дыхательных практик как доступных и недорогих методов поддержки психического здоровья, особенно в условиях увеличения случаев стресса, тревожности и депрессии по всему миру, говорится в материале.

25 августа СМИ сообщили, что россияне стали чаще бронировать «сонные туры». Главным преимуществом отелей выступают удобные матрасы, на которых можно как следует поспать в тишине. Причиной резкого повышения спроса стали усталость, стресс и недосып, которые появляются из-за работы и быта.