Перечислены симптомы патологического дежавю

Ощущение уже виденного может быть признаком эпилепсии.

Если чувство повторяющихся событий длится около 10 секунд несколько раз в месяц, это может говорить о нарушениях.

В норме оно возникает редко и «мимолётно», отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» эпилептолог, научный сотрудник отделения клинической нейрофизиологии «Российского центра неврологии и нейронаук» Елена Шалиманова.

«Дежавю бывают нормальные, а бывают патологические — как проявление эпилепсии. В норме дежавю — это чувство уже увиденного, уже пережитого. Оно возникает мимолётно, буквально на секундочку. Нам показалось, что человека как будто уже видели, эта ситуация как будто уже с нами происходила. При этом такое возникает редко — раз в полгода-год и не сопровождается другими симптомами. А патологические дежавю, которые говорят о признаках эпилепсии, — они несколько другие. Во-первых, они продолжительные по времени. Человек секунд на 10 погружается в дежавю. При этом он как будто в сказку попал, он может чувствовать странный знакомый запах или вкус, появляются слуховые галлюцинации: знакомая мелодия, голос бабушки или голоса, которые могут быть нечленораздельными. Это случаться может два раза в месяц, раз в неделю. Может быть потливость, тахикардия. Всё это — проявление эпилептического признака».

