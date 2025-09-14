Почему люди стараются все больше времени проводить на природе

В сентябре отмечают Российский день леса. Исследования показывают, что интерес к окружающему миру у современников растет. Люди устали от сложных технологий и ищут простоты. О тяге к природе «Вечерняя Москва» поговорила со знаменитым телеведущим, кандидатом биологических наук Иваном Затевахиным.

© Вечерняя Москва

На природу люди стремились всегда: в СССР было распространено такое явление, как пеший и велотуризм, не обязательно спортивный. Школьников родители и преподаватели регулярно водили в поход. Кружков натуралистов для детей было море, в том числе весьма серьезные — в Московском зоопарке и Московском обществе испытателей природы.

Возможно ли взаимодействие с природой в мегаполисе? У нас есть парки — это, конечно, не дикая природа, а измененный культурный ландшафт, где зачем-то газоны не стригут, а перестилают. Тем не менее парки — это здорово. Нужно ли ходить в походы или можно ограничиться прогулкой в парке или созерцанием цветов на даче — каждый решает для себя сам. Однако должен сказать, что в глушь неподготовленным людям ходить категорически не стоит. Волонтеры регулярно ищут потерявшихся и замерзающих в лесу грибников или неопытных туристов.

Надоели технологии

Кнопочные телефоны возвращаются: все больше людей отказываются от смартфонов в пользу устройств без интернета. Опросы показывают, что в России 27 процентов зумеров готовы жить без современных гаджетов. Тенденция действительно очень интересная. Зумеров уже давно называют «цифровыми аборигенами» — это первое поколение, которое выросло в эпоху интернета, смартфонов и социальных сетей. Они другого мира не видели. И тем интереснее, что они первыми осознали вред чрезмерного экранного времени и пытаются навести в своей жизни «цифровой порядок». А сделать цифровой детокс еще более эффективным им помогают поездки на природу. Вместо соцсетей и модных подкастов они выбирают горы, костер и тишину.

Шарик, будь человеком

Очеловечивать животных и искать в людях черты зверей — явления не новые. Но технологии все меняют. В соцсетях в этом году завирусился тренд с котами и собаками, которых «превращали» нейросети. Молодежи нравилось смотреть, как их питомцы выглядели бы, если бы стали людьми. Есть и обратный тренд. Молодежь сравнивает типажи внешности людей с чертами животных: котов, крыс...

Разбежались по деревням

Кто больше других устает от технологий, соцсетей, конкуренции? Вероятно, жители мегаполиса. Пока молодежь едет к нам из регионов, некоторые москвичи, наоборот, покидают столицу. Правда, некоторые идеализируют деревенскую жизнь и не выдерживают суровой реальности. Чтобы чего-то добиться, там надо много работать. Кукуруза не начнет расти быстрее, если пожаловаться ей на выгорание.

Кобра на выгуле

Вкусы владельцев домашних животных становятся все более изощренными. Покупают кобр, капибар, минипигов... Любители экзотики заходят так далеко, что с ними пришлось бороться на законодательном уровне. 1 сентября начал действовать обновленный перечень животных, запрещенных к содержанию дома.

Полезно быть модным

Молодежь прислушивается к рекомендациям известных блогеров. В соцсетях эксперты рассказывают, что пение птиц, шум воды и леса запускают процессы восстановления, которые могут нарушаться в городе. Зумеры послушно идут в походы и гуляют по болотам.

Неведома зверюшка

В прошлом году едва ли не главной темой для обсуждения в стране стали квадроберы. Подростки копировали поведение животных. Играли роль собак, кошек, носили хвосты и необычные маски. Некоторые в своем увлечении доходили до крайности: ели собачий корм, кусали прохожих. Психологи считают такое поведение всего лишь одним из способов обратить на себя внимание. Если современные родители котикам в соцсетях уделяют больше времени, чем семье, нет ничего удивительного в том, что их дети притворяются животными. Может, хотя бы так мама с папой о них вспомнят?

Прямая речь

Макарий (Комогоров), архиерей Русской православной церкви:

«Люди начинают осознавать, что для нормальной жизни надо какую-то часть времени в году проводить поближе к природе. И когда они приезжают в деревни, села, с удовольствием отказываются и от мобильного интернета, и от соцсетей. Там нет курьеров и доставки. И искусственный интеллект ни к чему — он не поможет выкопать картошку и пожарить ее на костре».

Теряем связь

Ученые заявили, что связь человека с природой за 220 лет снизилась более чем на 60 процентов. Исследователи отметили резкое сокращение частоты слов, связанных с природой — «река», «цветок», «мох», — в книгах и текстах за два столетия. Язык отражает отчуждение человека от природного мира. По мнению специалистов, эта неприятная тенденция продолжится: из-за плотной застройки и отсутствия семейного примера взаимодействия с природой.

Популярные увлечения

Вылетит птичка

Бердвотчинг — это любительская орнитология. Самое распространенное хобби в Европе и Америке после садоводства. Главная цель бердвотчера — научиться определять как можно больше видов пернатых, изучая их облик и звучание, места обитания, поведение в течение года.

Спасти пересмешника

Сегодня многие люди занимаются спасением бездомных животных, лечат их, находят им новый дом или выпускают на волю. В Москве есть группы, посвященные спасению разных видов птиц, белок, крыс, кошек, собак, летучих мышей.

Доводят уток

Разведение и выпас уток — одно из довольно странных увлечений, а заодно и соревновательный вид спорта. Суть хобби — научиться проводить уток по полю с препятствиями, чтобы они могли добраться до загона. Увлечение популярно в Великобритании.

Дорогие букашки

Разведение жуков — индустрия в Японии, на которой зарабатывают миллионы. В 1999 году один экземпляр жука продали за 100 000 долларов (примерно 2 700 000 рублей). Жуков не только собирают, но и устраивают им бои.

Потянуло на дачу

Среди недавних школьников больше любителей растений, чем среди людей, котором сейчас 30–35 лет. Дети цифровой эпохи, устав от фейкового контента в соцсетях, нашли антидот — растения. Молодые люди высаживают микрозелень на балконах, разбивают мини-грядки в городских квартирах и ведут блоги о садоводстве.

При этом больше половины россиян не имеют хобби, при этом около 17 процентов периодически пробуют новые занятия, но не могут остановиться на чем-то одном. Такие данные получила в ходе исследований компания AliExpress СНГ. «Вечерняя Москва» узнала, как человеку найти свое хобби.