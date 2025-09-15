Какие два слова помогут избавиться от навязчивых переживаний

Иногда кажется, что людям своих проблем не хватает, поэтому они забивают голову еще и обдумыванием поступков других. Но мы так устроены — нам тяжело отпустить ситуацию и перестать себя накручивать.

© ГлагоL

Хотя именно умение вовремя сказать себе «стоп» можно назвать основополагающим для здоровой психики. В психологии есть понятие «локуса контроля» — четкой границы между ситуациями, которые входят в вашу зону ответственности и нет. Автор канала «Мадам Счетовод» утверждает, что нам чаще нужно использовать фразу «пусть так». Если накричал начальник, кто-то нагрубил на улице — пусть будет так, вы не несете ответственности за эмоции других людей.

Ранее «ГлагоL» писал о том, почему мы стали реже приглашать друзей домой и как развивается новая культура общения. Во многом это связано с тем, что современное поколение намного сильнее ценит личное пространство и границы.