Раскрыты основные причины отказа мужчин от орального секса
Американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли назвала причину, по которой мужчины отказываются заниматься оральным сексом. Ее слова приводит The Guardian.
Читательница рассказала психотерапевту, что в отношениях с новым партнером ее смущает то, что за полгода он ни разу не занялся с ней оральным сексом.
«Мне нравится доставлять ему удовольствие, но когда он не отвечает взаимностью, мне кажется, что со мной что-то не так», — пожаловалась она.
Женщина отметила, что пробовала говорить с возлюбленным на эту тему. Он ответил, что готов доставить ей удовольствие таким способом, но только после заключения брака. При этом автор письма отметила, что ее партнер часто говорит о совместном будущем и планирует жениться на ней.
В ответ Стивенсон Коннолли напомнила женщине, что у людей могут быть разные сексуальные предпочтения и что, вероятно, ее партнер не любит оральные ласки и никогда не полюбит.
«В 55 лет у него уже сложился устоявшийся сексуальный стиль, который необязательно включает в себя все, что вам нравится. Обещание заняться оральным сексом после брака, скорее всего, является попыткой отказаться от этого вида близости и одновременно заинтриговать вас», — предположила психотерапевт.
Она также посоветовала читательнице не воспринимать отказ партнера от орального секса как выражение неуважения. Вместо этого Стивенсон Коннолли предложила подумать о других способах заменить этот тип близости.
«Интимность — это не только физическая близость. Настоящая близость подразумевает, что вы оба остаетесь теми, кто вы есть на самом деле, как в сексуальном, так и в несексуальном контексте», — заключила она.
