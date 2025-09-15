Эксперт рассказал, как разные цвета влияют на наш выбор
"Психология цвета" - так называется область психологии, которая изучает влияние цветов на наши решения, эмоции, поведение. Зачастую мы воспринимаем цвета и их посыл на подсознательном уровне. Вот что каждый цвет означает.
Красный ассоциируется со страстью, энергией, опасностью. Он притягивает наше внимание, увеличивает пульс, создаёт ощущение срочности. Именно поэтому его часто применяют на распродажах, при создании стоп-сигналов, при рекламе фастфуда.
Синий - цвет стабильности, спокойствия, доверия. При взгляде на него возникает ощущение надёжности. За счёт этого он популярен у технологических компаний, банков, медицинских учреждений.
Зелёный часто используют для создания упаковок органических продуктов и экологичных брендов. В сфере финансов ассоциируется этот цвет с процветанием, деньгами, ростом.
Жёлтый используется, чтобы выделить важную информацию или вызвать у человека положительные эмоции. В сочетании с чёрным он предупреждает об опасности.
Чёрный представляет собой силу, элегантность, авторитет. Его используют люксовые бренды для того, чтобы подчеркнуть премиальное качество продукта, его эксклюзивность.
Белый создаёт ощущение стерильности, минимализма. В упаковках продуктах может указывать на их натуральность, свежесть.