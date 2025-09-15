Как научиться радоваться в моменте

Иногда действительно радостный момент прерывается противным внутренним голоском из детства: «много смеешься — потом много плакать будешь». Это культурная установка и привычка мозга к катастрофизации. Мы будто стараемся заранее обесценить хорошее, чтобы не так больно было, если оно закончится. В результате счастье проходит мимо, а тревога остается и пускает в нас глубокие корни. Но научиться искренне радоваться без страха — это навык, его можно тренировать. Психолог Радмила Бакирова рассказала, как это сделать.

Назовите страх по имени

Когда накатывает мысль «слишком хорошо, чтобы быть правдой», проговорите это вслух или запишите. Название снижает силу эмоции и возвращает контроль. Скажите себе простую фразу: «Это не предчувствие, это привычка мозга к худшему сценарию». Заметьте, что конкретно пугает прямо сейчас, а не вообще. Дальше сделайте три спокойных выдоха и вернитесь вниманием к тому, что перед глазами.

Тренируйте смакование момента

Радость становится устойчивее, когда ее проживают телом и чувствами, а не только мыслями.

«Отметьте три детали сейчас: что видите, что слышите, какой запах рядом. Замедлите движение, сделайте глоток чая и осознанно почувствуйте вкус. Скажите себе: „Это происходит со мной сейчас“. Сохраните момент с помощью фото или короткой заметки, чтобы мозг привыкал фиксировать хорошее без условий и условностей», — предлагает эксперт.

Возвращайте тело в состояние безопасности

Тревога растет, когда нервная система перегрета. Помогают длинный выдох, мягкое растяжение и расслабление плеч. Дайте телу опору: сядьте устойчиво, почувствуйте стопы, согрейте ладони, положите руку на грудь и отметьте ритм сердца. Сформулируйте опорную фразу: «Прямо сейчас я в безопасности, рядом люди и вещи, которые мне помогают». Когда тело успокаивается, разум перестает искать беду.

Договаривайтесь с тревогой, а не боритесь с ней

Радоваться и планировать можно по очереди. Выделите короткое окно для проверки рисков и дел, а остальное время посвятите тому, что приносит тепло.

«Если всплывает повод тревожиться, запишите задачу и пообещайте мозгу вернуться к ней в указанное время. Если тревога все же проявилась, сделайте все те же три медленных выдоха и выдоха и возвращайте внимание к разговору или тому, чем вы занимались. Так вы даете страху место, признаете его, но не тратите на пляски с ним и бубнами весь день», — говорит психолог.

Оберегайте радость границами и своими людьми

Не делитесь хорошим там, где вас привычно обесценивают и шутят на больные темы. Выбирайте тех, кто умеет радоваться вместе и держать паузу без цинизма. Ограничьте ленту новостей в дни, когда у вас праздник, и замените залипание в соцсетях на прогулку или звонок близкому человеку. Радость тоже нуждается в экологичной среде, как чудесное комнатное растение.