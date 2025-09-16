Психолог назвал неожиданный способ продлить жизнь

Отсутствие новизны в жизни человека может сделать его менее устойчивым к изменениям, а также исказить для него восприятие времени. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на психолога, кандидата психологических наук, писателя Михаила Хорса.

По словам специалиста, лучший способ сделать свою жизнь интереснее — добавить в нее новизны. Делать это лучше постепенно. Сначала можно попробовать ездить на работу новой дорогой или держать предметы другой рукой.

Еще один хороший способ — притвориться туристом в собственном населенном пункте. Следует представить себя на месте человека, который впервые оказался в незнакомом месте, и подумать, на что бы тот обратил внимание.

Ранее психолог Наталья Данилова назвала привычку, которая мешает хорошо жить. По словам специалиста, ключевым триггером для людей является привычка все анализировать и предугадывать негативные ситуации. Это происходит из-за детского опыта, стрессовых событий или просто тревожной личностной установки.

Чтобы справиться с этим, нужно вернуть контроль над вниманием, то есть фиксировать реальные факты, отделяя их от догадок.