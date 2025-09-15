Психолог назвал способ стать оптимистом

Для этого необходимо перестать цепляться за «охранительную функцию» пессимизма.

© unsplash

Также рекомендуется начать отслеживать свои мысли, например, вести дневник. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Нужно понять, есть ли у вас склонность к негативному мышлению. Дальше самое сложное — перестать цепляться за охранительную функцию своего пессимизма, перестать думать, что это единственная стратегия, которая вас везде выручает. Пессимизм не даёт человеку пробовать что-то делать. Это долгая работа. Третье — нужно научить себя отслеживать мысли, которые раскручивают внутри вас определённый механизм. Оптимист не будет себя наказывать и как-то компенсировать эту историю. Чтобы к этому прийти, это нужно видеть. А для этого нужно записывать, вести дневник. Потому что люди, когда начинают перечитывать, они видят, где у них начинаются совершенно иррациональные суждения».

Ранее психолог Мария Манина назвала причины прокрастинации. Зачастую люди живут в «иллюзиях и фантазиях», избегая столкновения с реальностью, отметила она.