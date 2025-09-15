Определен тип начальников, которые разрушают компании

Нарциссические лидеры могут дорого обходиться компаниям, особенно в непростые для компании периоды. Новое исследование, проведенное учеными из Бизнес-школы Университета Макаори (Австралия), Бизнес-школы Университета Хуачяо (Китай) и Школы менеджмента Сямэньского университета (Китай), показало: руководители, которые зациклены на себе и требуют особого внимания к себе, подрывают работу менеджеров среднего звена и портят работу компании. Результаты опубликованы в журнале Journal of Business Research.

Ученые выяснили, что если топ-менеджеры ведут себя слишком нарциссично — требуют восхищения и не слушают других, — это плохо сказывается на руководителях среднего звена. Те начинают чувствовать себя чужими в компании, меньше проявляют инициативу и стараются не спорить с начальством. В итоге в организации становится меньше новых идей, возрастает риск «мыслить как все», и компании сложнее приспосабливаться к изменениям.

«Когда руководители среднего звена или обычные сотрудники чувствуют себя отвергнутыми или недооцененными руководством, они предпочитают отстраниться, чем рисковать и вступать в конфронтацию, — отмечает соавтор работы доктор Майлз Янг, старший преподаватель стратегии в Macquarie. — Ирония в том, что именно эти люди обычно первыми замечают риски и продвигают инновации».

Эксперименты с моделированием

Ученые провели серию экспериментов по сценарию: участникам описывали двух типов генеральных директоров. Первый — хвастливый, пренебрежительный, присваивающий себе заслуги. Второй — включающий в процесс, поощряющий идеи, признающий вклад других. Оказалось, что под «давлением нарцисса» менеджеры реже предлагали нестандартные решения и сильнее ощущали отчужденность.

Доцент Юэ Ван из Macquarie поясняет:

«Нарциссических директоров легко узнать в работе: они монополизируют внимание и мало интересуются чужим мнением. Но во время найма они могут казаться обаятельными и дальновидными, из-за чего компаниям сложнее заметить тревожные сигналы».

Почему это опасно

Менеджеры среднего звена — связующее звено организаций. Они превращают стратегию руководства в конкретные действия, фильтруют информацию сверху вниз и обратно, а также помогают компаниям адаптироваться в кризисные моменты. Если именно эта часть структуры чувствует себя отстраненной, устойчивость компании резко снижается.

Что делать компаниям в такой ситуации

Авторы исследования советуют при найме и оценке топ-менеджеров обращать внимание не только на харизму и смелое видение, но и на стиль взаимодействия. Выявление нарциссических черт — доминирования в разговорах, игнорирования альтернативных точек зрения — может помочь предотвратить дорогостоящие последствия.

Чтобы снизить риски в компаниях с уже нарциссичным руководством, исследователи предлагают:

обучение и поддержка руководителей, чтобы они вели себя более открыто и учитывали мнение команды;

признание заслуг менеджеров среднего звена, обычного персонала и благодарность за их работу;

вовлечение их в обсуждение стратегий компании;

работающие системы обратной связи, чтобы можно было открыто говорить о проблемах и предлагать идеи.

«Четкая обратная связь дает руководителям ощущение свободы действий и возможность высказывать свое мнение даже когда в компании настали не лучшие времена», — подчеркивает доктор Янг.

Харизма и громкие речи руководителя могут привлекать прессу, но это не заменяет умение работать с командой. Для советов директоров это сигнал: стоит остерегаться лидеров, которые любят внимание, но не слышат своих сотрудников.