Стало известно, как зумеры относятся к выборам

Это поколение не ходит голосовать.

© РИА Новости

Таким наблюдением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

«С зумерами работа ведётся иначе, чем с другими поколениями. Здесь нужен другой язык, другие мотивы для прихода на выборы. Но зумеры особо не ходят на выборы. Главный голосующий в России — это женщина 45+. Она же и россиянка. Голосуют женщины, голосуют женщины в возрасте. У нас страна возрастная, и по прогнозам возраст будет увеличиваться».

В России накануне завершился Единый день голосования. Выборы проходили в регионах с 12 по 14 сентября.