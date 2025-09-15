Почему молодежь оказалась одними из худших сотрудников

Зумеры (рожденные в 1997–2012 годах) — главные бунтари. Их прихода в офисы ждали как свежего ветра, но вместо этого 41 процент компаний испытал культурный шок от сотрудников поколения Z. Зумеры должны были принести в бизнес цифровую революцию, но оказались в аутсайдерах рейтинга удобных сотрудников — их выбрали лишь два процента работодателей. В чем же причина этого разрыва? Ответ на вопрос выясняла «Вечерняя Москва».

Придется подстроиться под новое поколение

Кирилл Янишевский, обозреватель:

— У злосчастных зумеров новая беда — как выяснила «Русская школа управления», проведя масштабный опрос среди отечественных работодателей, почти половина руководителей компаний (а точнее 41 процент) считают, что именно поколением Z сложнее всего управлять. Самыми удобными для взаимодействия зумеров и вовсе назвали всего 2 процента респондентов. Довольно удручающая статистика, надо признать.

Впрочем, за объяснением такого феномена далеко ходить не надо. Вспомним, кто же такой этот зумер? Сейчас это молодой человек, лет эдак 18–30, скорее всего, еще учащийся в институте или только начинающий серьезную карьеру. Он уже пережил как минимум три экономических кризиса (2008, 2014 и 2022 годов) и вряд ли питает какой-либо серьезный оптимизм насчет будущего. Вполне естественно, что такой человек будет в первую очередь ценить свой сиюминутный комфорт, понимая, что очередной финансовый катаклизм может быть не за горами, особенно учитывая масштабные геополитические процессы, протекающие в мире прямо сейчас. «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен» и все такое прочее.

Вполне естественно, что такие работники крайне неудобны для любого руководителя, ведь на них практически невозможно серьезно надавить, в том числе и финансово. Предложения поработать лишний час за сверхурочные встречают твердый отказ, а угрозы понижения или увольнения упираются в стену равнодушия.

Впрочем, это уже проблема и старшего поколения, которое отказывается принять, что его «золотые» времена давно прошли. Мир поменялся, стал «дороже». И если они еще могли, к примеру, квартиру получить или накопить на нее за несколько лет упорной работы, то те самые зумеры этого шанса уже лишены. Поэтому-то они и не понимают, зачем им упахиваться, если текущей зарплаты вполне хватает на аренду квартиры и базовые потребности вроде еды и одежды. Так еще и на всякие «хотелки» остается, типа развлечений и поездок. А уволишь такого, так мало того что сам сотрудника лишишься, пусть даже такого «нерадивого», так и зумер не очень расстроится и, будучи легким на подъем, быстро найдет себе новую работу. Но не стоит забывать, что именно на плечи поколения Z вскоре в полной мере ляжет забота об экономике нашей страны. Поэтому умным шагом было бы не бухтение, что молодежь совсем обленилась, а осознание новых реалий и подстройка рабочих процессов под них. Как ни крути, других зумеров у меня для вас нет.

Молодежь «не в ресурсе» объявила войну выгоранию

Руслан Ткаченко, директор АНО «Агенство позитивного развития общества и социальных институтов»:

— Согласен с тезисом о сложностях в управлении поколением Z, однако я бы уточнил: проблема не в том, что они «неудобные», а в том, что они принципиально иначе выстраивают коммуникацию и ожидания от работы.

Основная трудность — это языковой и культурный разрыв. Молодые сотрудники активно оперируют понятиями из популярной психологии: «ресурсное состояние», «выгорание», «газлайтинг». Многие, не имея достаточного опыта столкновения с реальными трудностями, употребляют подобные словечки по поводу и без, что, разумеется, для многих руководителей звучит как отговорки, хотя на деле часто отражает реальные запросы к балансу нагрузки и психологическому климату. Я не верил, но даже пресловутая точка в конце сообщения может вызвать у них стресс, ведь будет считываться как признак агрессии. Это, понятное дело, требует от менеджмента большей чуткости и адаптации к нуждам молодого поколения.

К тому же зумеры напрочь отказываются от идеи «сгорать на работе». Они не ленятся — они рационально подходят к энергозатратам. Если задача их по-настоящему увлекает, если они видят в ней смысл и ценность, то демонстрируют высочайшие продуктивность и вовлеченность.

Ключевая же системная проблема, которую обнажил приход зумеров, — это кризис наставничества. Опытные специалисты старше 45 лет зачастую не горят желанием делиться знаниями из-за страха быть замененными более молодыми и дешевыми кадрами. Сами же молодые сотрудники, уверенные в своих силах и скептически настроенные к «устаревшим» методам, не всегда готовы это знание принимать. В результате прерывается передача критически важного опыта, страдает сам бизнес.

Я бы сказал, что сложности с поколением Z — это не столько их вина, сколько сигнал системе. Они выступают катализатором изменений, заставляя пересматривать устаревшие модели управления, коммуникации и передачи знаний. Компании, которые смогут адаптироваться — найти новый язык, перезапустить институт наставничества и предложить осмысленную работу, — получат не «сложных», а самых лояльных и эффективных сотрудников.

Хотят приносить пользу обществу, коллективу

Ольга Бородина, HR-эксперт:

— Зумеры имеют иной подход и иные ценности по сравнению с предыдущими поколениями сотрудников. Они могут стать блестящими работниками, если понимать их мотивацию и особенности.

Во-первых, это запрос на «продленное детство». Многие зумеры психологически взрослеют гораздо позже и подсознательно ждут от руководителя не столько строгого менеджмента, сколько почти родительской заботы и поддержки. Они хотят, чтобы кто-то взял на себя часть ответственности, направлял и оберегал их, как мама или папа.

Во-вторых, их карьерные амбиции часто опережают профессиональное самоопределение. Они приходят с запросом: «Хочу стать руководителем через полгода», но на вопрос «Зачем?» не могут дать внятного ответа. Глубокая работа показывает, что многие даже не различают путь управленца и эксперта. Им важен сам фактор быстрого, динамичного роста и признания их значимости.

Третий и, возможно, самый важный пункт — это жажда осмысленности. Зумеры хотят не просто зарабатывать, а чувствовать, что их труд пусть даже и не напрямую, но приносит пользу миру. Их глубоко мотивирует вовлеченность компании в социальные или экологические проекты — спасение животных, помощь старшему поколению, любая деятельность, оставляющая «позитивный след». Без этого даже высокооплачиваемая работа быстро теряет для них ценность.

Наконец, для них критически важен постоянный контакт и коллаборация. Они не хотят получать задачу и уходить в глухую самостоятельную работу. Им необходимы рабочие группы, коуч-сессии, фидбек от наставника, чувство связи с коллегами. Парадокс в том, что это общение они часто предпочитают вести в цифровом пространстве. Зумеры могут быть счастливы, находя «единомышленников» на корпоративной ИТ-платформе, но никогда не встречаясь с ними вживую. Они будут вместе бежать марафон (правда, каждый свой), а после радостно делиться результатами, обмениваться лайками и никогда при этом не встречаться вживую. Для них это и есть настоящее «комьюнити».

Так что сложность управления зумерами — это не их недостаток, а следствие нового, цифрового и гиперсоциального мироощущения.

Тепличные дети, которые жили без трудностей

Александр Разуваев, финансовый аналитик:

— Я считаю, что проблема зумеров в том, что они не претерпели тех трудностей, через которые прошли предыдущие поколения россиян. Они не знают, что такое дефолт, когда все твои сбережения, годами лежавшие на вкладах, внезапно превращаются в сущие копейки. Серая зарплата в конвертах тоже была нормой. И обстановка была криминальной: можно было пойти с девушкой в ресторан и нарваться там на бандитов.

Зумеры не понимают, что для взрослого адекватного человека главное — это вписаться в рынок. Я по молодости, имея уже ученую степень, устраивался в крутую компанию, где, казалось бы, должны были платить много, но по факту ставка была у меня средней паршивости для Москвы. Я приезжал на работу к 10 и уезжал в полночь — и для меня это было абсолютно нормально. А на другой работе, уже с более приятной зарплатой, я начинал работать в 7 утра, а заканчивал в 9–10 вечера. В некоторых брокерских компаниях даже прописано было в договоре, что рабочий день с 7 до 23 часов.

А у зумеров ситуация очень расслабленная. Связано это в первую очередь с демографией. Со стороны бизнеса спрос есть, зарплаты растут, а потенциальных работников мало. Вот люди и начинают диктовать свои условия.

К тому же у нас в значительной степени ресурсная экономика: экспорт нефти и газа составляет 20 процентов ВВП нашей страны. Компании, занимающиеся этим, и зарабатывают деньги, которые потом распределяются по экономике России. Люди живут в основном за счет сырьевой ренты.

Я лет пять назад узнал, что молодые люди из поколения зумеров не платят за девушек в кафе. Я абсолютно не могу представить, как такое может быть. Они не понимают даже, что должны свою женщину содержать! В общем, какие-то они ребята очень тепличные.... Инфантильные. Я по работе знаком с несколькими девушками из поколения зумеров: они трудятся, пашут, имеют значительные перспективы карьерного роста. Это достойно уважения. И понятно, что не все зумеры такие вот…. Ни к чему не стремящиеся. Но где-то половина из них, к сожалению, именно такая: ничего глобального не хотят, да и не могут. И если барышням это может быть простительно, то парней такие стремления попросту превращают в овощей...

Проблемным поколение зумеров считают не только у нас, но и в экономиках стран «Большой семерки». В этом мы с Западом похожи. А я общался с коллегами из Азербайджана, Казахстана и Беларуси: они сказали, что у них такой проблемы не наблюдается.

Могут стать хорошими управленцами

Зулия Лоикова, клинический психолог, HR-эксперт:

— Зумеры — поколение тревожных людей. Им сложно вписаться в некоторые сферы или должности. Они очень быстро выгорают: так устроена нервная система у большинства из них. И мне кажется, корень проблемы в том, как вело себя поколение родителей зумеров: какую картинку нынешняя молодежь видела в детстве. Их мамы и папы работали в непростое время — 90-е и начало 2000-х. Чтобы прокормить семью, они усердно трудились, зачастую не на одной работе. Понятно, что они тоже сильно выгорали.

Зумеры на это насмотрелись и поняли, что так жить они не хотят. Если их родители трудились, чтобы в том числе заработать авторитет, молодежь в этом как будто не очень заинтересована. Для них это всего лишь общественное мнение. Да, некоторую важность оно для них тоже имеет, но в первую очередь зумеры ориентируются на свое «Я»: что лично им нравится, что и как лично им комфортно делать.

Молодежь хорошо знакома со всеми гаджетами. Портативные устройства, смартфоны, умные часы, чаты — у них огромное поле источников информации, из-за чего им бывает сложно концентрироваться и удерживать свое внимание на чем-то одном. Они очень много времени проводят в онлайне, из-за чего им бывает сложно трудиться вживую в офисе: так у работодателей складывается мнение, что они в принципе не умеют работать. Но это не так: молодежь просто стремится подогнать трудовую деятельность под свой образ жизни: они ищут гибкий график, возможность работать дистанционно. Если они не видят смысла в задаче, они не будут ее делать качественно. Хотя предыдущим поколениям сказали «надо» — значит, надо костьми лечь, но сделать.

Я часто работаю с зумерами, и они не все такие страшные, какими их рисуют некоторые работодатели. Это классные ребята, среди которых есть и хорошие управленцы. Но что действительно характерно для подавляющего большинства представителей этого поколения — они очень быстро выгорают, очень. Они обращаются к специалистам в попытках найти баланс между личной жизнью и работой. А если сделать это у них не получается — могут в один момент принять решение об увольнении и исчезнуть, даже если еще вчера они обсуждали карьерные перспективы в компании.

Переделать зумеров не получится, так что работодателям придется адаптироваться под них, если они хотят в свою команду молодежь.

