Почему зумеры начали массово заменять реальных женщин на виртуальных

Молодые люди массово создают виртуальных девушек при помощи нейросетей и выкладывают видео с ними в соцсети. Что это — безобидная шутка или симптом социальных проблем поколения Z, рассказала психолог, кандидат биологических наук, основатель центра психологии и развития Екатерина Трофимова.

© Вечерняя Москва

Тренд молниеносно захватил социальные сети. Даже крупные платформы начали интегрировать специальные фильтры на основе искусственного интеллекта (ИИ), позволяя добавлять в кадр реалистичную виртуальную спутницу. Алгоритмы ИИ генерируют убедительные образы девушек, которые на видео, например, непринужденно сидят на пассажирском сиденье автомобиля, ужинают в ресторане при свечах или позируют для совместных селфи.

Виртуальные подруги выглядят настолько аутентично, что некоторые всерьез используют этот функционал, чтобы «познакомить» родителей со своей «избранницей», создавая видимость романтических отношений. Неудивительно, что такой контент постепенно трансформируется в нечто большее: для части аудитории подобное взаимодействие замещает настоящее, живое общение.

Побег от реальности

По словам кандидата биологических наук Екатерины Трофимовой, мотивация пользователей может быть вызвана двумя факторами: удушающим одиночеством и попыткой справиться с давлением общества.

«Показать родителям, друзьям, всем на свете, что со мной все в порядке, у меня есть статус человека, который кому-то нужен».

Психолог уточняет, что эта мотивация часто бывает неосознанной, но именно на этой болевой точке и играют создатели подобных сервисов.

Иллюзия идеала

Психолог предупреждает об опасности подмены реальных отношений цифровой симуляцией. Да, виртуальный партнер понимает с полуслова.

«Но когда человек привыкает к такому идеалу, любое столкновение интересов в реальности воспринимается как брак в отношениях. Зачем терпеть это?» — спрашивает Екатерина Трофимова.

Психолог подчеркивает, что настоящие отношения требуют компромиссов, умения транслировать чувства и выдерживать напряжение — навыков, которые атрофируются при общении с искусственным интеллектом.

Тренажер не для каждого

Для некоторых групп — пожилых людей, лиц с социальной тревожностью — такие технологии могут стать «безопасным тренажером». Но при длительном использовании возникают риски: добровольная изоляция, формирование зависимости и искаженных ожиданий от реальных людей.

«ИИ превращается в самоценность, а цель создать реальную пару уходит на второй план», — констатирует Екатерина Трофимова.

ИИ-компаньоны стали зеркалом, отражающим проблему одиночества человечества в цифровую эпоху. Этот инструмент может быть как помощником, так и тюремщиком — все зависит лишь от осознанности его использования. Обществу пора вырабатывать новые правила взаимодействия с технологиями, которые все глубже проникают в сферу межличностных отношений.

Сергей Вакулин, специалист по информационной и компьютерной безопасности:

«Звучит идеально: выбираешь девушке внешность, характер, уровень откровенности. Никаких ссор, упреков и неоправданных ожиданий. Но есть одно "но". Это не отношения, а зеркало собственных иллюзий. ИИ-партнер лишь отражает ваши фантазии, никогда не споря. Алгоритм будет поддерживать даже самые опасные заблуждения, укрепляя паранойю, тревожность или агрессию».

Заработали на технологиях

Все чаще люди обращаются к ИИ не только для решения практических задач, но и для заполнения эмоциональной пустоты.

Чужая тоска прибыль принесла. Неизвестный айтишник создал чат-бот на базе нейросети DeepSeek, имитирующий романтическое общение. Подписка стоит около 450 рублей в месяц, и ее используют тысячи одиноких мужчин.

ИИ-сват. Программист Александр Жадан автоматизировал поиск партнера с помощью ChatGPT. От его имени нейросеть общалась с девушками на сайтах знакомств, анализировала их профили и отбирала кандидаток для личных встреч. Так Жадан познакомился с Кариной, а позже использовал нейросеть как «аналитика отношений» для советов во время свиданий. В конце 2023 года нейросеть рекомендовала ему сделать предложение, и Карина согласилась!

Виртуальные жены. В Японии набирает популярность сервис Gatebox, предлагающий голографических виртуальных жен с интегрированным ИИ. Пользователи могут получать утренние приветствия и даже «вести совместный быт».

Компаньон по подписке. Приложение Replika предлагает персонализированных ИИ-друзей или партнеров, способных поддерживать эмоциональные диалоги. Пользователи платят около 26 тысяч рублей ежегодно за премиум-доступ к углубленному общению и романтическим режимам.

Путевые знакомства. Для многих пассажиров романтика поезда ассоциируется со стаканом чая, стуком колес. А если одиноко, найти попутчика для поездки поможет приложение «ЖД Сваха», разработанное российским сервисом Lowtrip. Нейросеть анализирует проданные билеты, запросы пользователей и их интересы, чтобы предложить попутчика.

Вопрос ребром. Согласно исследованию платформы EVA AI, 81 процент опрошенных мужчин готовы официально жениться на виртуальной спутнице, если бы это разрешили законы. Приложение создает цифровых подруг на основе ИИ, которые имитируют эмоциональную близость. 83 процента респондентов уверены, что могут испытывать к нейросетевым избранницам глубокие чувства.

В США семья подростка, который покончил с собой, обвинила в произошедшем ChatGPT и подала в суд на его владельцев. По словам родителей, на протяжении нескольких месяцев их сын регулярно общался с чат-ботом, который, по их мнению, усугубил его эмоциональное состояние. Это не первый случай, когда «беседы» с нейросетью заканчиваются смертью. В октябре прошлого года 14-летний школьник тоже совершил суицид после общения с чат-ботом. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, может ли искусственный интеллект довести человека до самоубийства.