Депутат сообщил, кто скоро начнет уводить русских невест

После того как Россия введет ответный безвизовый режим для Китая, стоит ожидать потока китайских женихов, которые будут искать русских невест. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

© unsplash

«В Китае сейчас количество мужчин превышает количество женщин, что создает определенные проблемы с построением семей. Так что, когда Россия введет безвизовый режим, китайские мужчины поедут к нам за невестами», — сказала депутат.

С другой стороны, введение безвизового режима с Китаем может принести определенные плюсы и для России, считает Журова. Она отметила, что туристический бизнес в Китае построен так, что налоги от поездок китайцев в Россию остаются в КНР, а введение безвизового режима сможет решить эту проблему.

«Китай вполне может стать новым популярным направлением для туризма у россиян, заменив Египет и Турцию. Это сейчас не самое изученное направление среди туристов, но при этом у страны многовековая история. Кроме того, в Китае несколько климатических зон, так что можно отдыхать не только в жарком климате на море, но и выбираться на горнолыжные курорты», — заключила Журова.

15 сентября вступает в силу безвизовый режим между Россией и Китаем. Россияне смогут находиться в КНР по обычному загранпаспорту до 30 суток.

В ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном президент России Владимир Путин заявил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая.