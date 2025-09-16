Эксперт рассказал, чем опасны крайности восприятия времени

Эксперт объясняет, чем опасны крайности восприятия времени: синдром отложенной жизни и жизнь одним днем.

По словам специалиста, в первом случае человек постоянно ждет "лучших условий" - накоплений, новой работы, переезда, - откладывая радость и желания на потом. В результате настоящее проходит мимо.

Обратная ситуация - жизнь только сегодняшним днем. В этом случае человек игнорирует обязательства, не думает о будущем, тратит все ресурсы сразу, что часто приводит к финансовым и психологическим проблемам.

Специалист подчеркивает: обе крайности вредят ментальному здоровью. Баланс заключается в умении радоваться настоящему, одновременно заботясь о будущем и ставя реалистичные долгосрочные цели, пишет "Тульская служба новостей".

