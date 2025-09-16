Психический коллапс: как понять, что человек находится на грани нервного срыва
При нервном срыве или эмоциональном истощении человек не всегда осознает, что именно с ним происходит, потому что это состояние не имеет четкой клинической картины. Оно проявляется у каждого человека по-разному — в зависимости от индивидуальных особенностей организма и реакции на стрессовые ситуации. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как распознать нервный срыв и можно ли справиться с ним самостоятельно.
Что предшествует нервному срыву
По словам врача-психиатра Марии Касперович, нервный срыв, или психический коллапс, — это ответная реакция организма на продолжительный стресс или нервное напряжение. Причины возникновения всегда разные:
- перманентный контроль — в этом состоянии человек находится в постоянном напряжении, не успевает отдыхать ни физически, ни психологически;
- отсутствие поддержки и понимания со стороны близких людей — без возможности поделиться с кем-то своими переживаниями они копятся внутри, способствуя нервному напряжению;
- проблемы в личной жизни — если на предыдущие два условия накладываются развод, расставание или другие проблемы с любимым человеком, это также ухудшает психологическое состояние.
Симптомы нервного срыва
Распознать нервный срыв может врач-психиатр, но иногда заподозрить проблему человек способен и самостоятельно, потому что он сталкивается с нетипичными для себя проявлениями, среди которых Касперович назвала:
- нарушение сна;
Есть два сценария: либо у человека нарушается сон из-за повышенной тревожности внутри, либо, наоборот, он испытывает постоянную сонливость и усталость, потому что психологические переживания забирают много сил, — пояснила специалист.
- изменение аппетита;
Отношения с едой тоже меняются по двум сценариям, отметила Касперович:
Либо человек не может контролировать аппетит, потому пытается заесть злобу, раздражительность и тревогу. Либо не может съесть даже маленький кусочек пищи на фоне сильного стресса. Как следствие, его организм истощается и на психологическом уровне, и на физиологическом.
- повышенная раздражительность и неадекватная реакция на различные события;
Если человек остро реагирует даже на незначительные ситуации, которые не стоят внимания, это тоже может говорить о нервном срыве. К примеру, если родитель накричал на ребенка за мелкий проступок, который можно было решить спокойно, — это признак эмоционального истощения.
- постоянная усталость;
При нервном срыве человек становится менее энергичным и собранным, а привычная работа перестает приносить удовольствие и результат. Он быстрее устает. Если на это накладываются проблемы в личной жизни или проблемы со здоровьем, это еще больше подрывает состояние и травмирует человека, — описала психиатр.
- проблемы с ЖКТ;
Из-за того что у человека появляются проблемы с питанием, они провоцируют сбои в работе ЖКТ, могут возникнуть боли, спазмы, тошнота, изжога, метеоризм или синдром раздраженного кишечника, предупредила Касперович.
- суицидальные мысли;
Желание покончить с собой почти всегда говорит о том, что человек находится на грани нервного срыва. Такие слова вырываются у человека только на фоне травмирующих обстоятельств или глубоких душевных переживаний. В случае, когда внутреннее напряжение человека очень высокое и нервы накалены до предела, он может сказать, что готов покончить с собой, — уверена психиатр.
- желание изолироваться от всех;
В состоянии нервного срыва человек может полностью ограничить общение с другими людьми, отметила врач:
Он не только игнорирует встречи и перестает общаться вживую, но и не отвечает на сообщения или звонки. Ему хочется постоянно быть в одиночестве, однако это не приносит ему ожидаемого успокоения.
Нервный срыв также выдают:
- необоснованная тревожность;
- проблемы с памятью и концентрацией внимания;
- перепады настроения;
- плаксивость;
- тремор и дрожь в теле;
- учащенное сердцебиение;
- нервный тик;
- панические атаки.
Последствия перенесенного нервного срыва
Психиатр рассказала, что нервный срыв негативно отражается на психике и физическом состоянии человека, провоцируя:
- проблемы с ЖКТ;
- тревожно-депрессивное расстройство;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- перепады давления;
- гормональные сбои на фоне резких выбросов кортизола;
- панические атаки;
- ослабление иммунитета.
Как себе помочь
При нервном срыве может помочь только квалифицированный специалист, а сам человек может лишь изменить свой распорядок дня, чтобы психологическая терапия дала нужный результат, заверила Касперович. Она порекомендовала:
- уделять больше времени отдыху;
- увеличить количество сна;
- соблюдать режим работы и отдыха;
- есть здоровую еду;
- заниматься спортом и любимым хобби;
- исключить вредные привычки (сигареты, алкоголь и наркотики).
Стресс сопровождает человека повсеместно, истощая нервную систему. Но есть признаки, которые позволяют выявить проблему и вовремя ее проработать. Как распознать стресс — в материале «ВМ».