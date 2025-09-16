Как понять, что человек находится на грани нервного срыва

При нервном срыве или эмоциональном истощении человек не всегда осознает, что именно с ним происходит, потому что это состояние не имеет четкой клинической картины. Оно проявляется у каждого человека по-разному — в зависимости от индивидуальных особенностей организма и реакции на стрессовые ситуации. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как распознать нервный срыв и можно ли справиться с ним самостоятельно.

© Вечерняя Москва

Что предшествует нервному срыву

По словам врача-психиатра Марии Касперович, нервный срыв, или психический коллапс, — это ответная реакция организма на продолжительный стресс или нервное напряжение. Причины возникновения всегда разные:

перманентный контроль — в этом состоянии человек находится в постоянном напряжении, не успевает отдыхать ни физически, ни психологически;

отсутствие поддержки и понимания со стороны близких людей — без возможности поделиться с кем-то своими переживаниями они копятся внутри, способствуя нервному напряжению;

проблемы в личной жизни — если на предыдущие два условия накладываются развод, расставание или другие проблемы с любимым человеком, это также ухудшает психологическое состояние.

Симптомы нервного срыва

Распознать нервный срыв может врач-психиатр, но иногда заподозрить проблему человек способен и самостоятельно, потому что он сталкивается с нетипичными для себя проявлениями, среди которых Касперович назвала:

нарушение сна;

Есть два сценария: либо у человека нарушается сон из-за повышенной тревожности внутри, либо, наоборот, он испытывает постоянную сонливость и усталость, потому что психологические переживания забирают много сил, — пояснила специалист.

изменение аппетита;

Отношения с едой тоже меняются по двум сценариям, отметила Касперович:

Либо человек не может контролировать аппетит, потому пытается заесть злобу, раздражительность и тревогу. Либо не может съесть даже маленький кусочек пищи на фоне сильного стресса. Как следствие, его организм истощается и на психологическом уровне, и на физиологическом.

повышенная раздражительность и неадекватная реакция на различные события;

Если человек остро реагирует даже на незначительные ситуации, которые не стоят внимания, это тоже может говорить о нервном срыве. К примеру, если родитель накричал на ребенка за мелкий проступок, который можно было решить спокойно, — это признак эмоционального истощения.

постоянная усталость;

При нервном срыве человек становится менее энергичным и собранным, а привычная работа перестает приносить удовольствие и результат. Он быстрее устает. Если на это накладываются проблемы в личной жизни или проблемы со здоровьем, это еще больше подрывает состояние и травмирует человека, — описала психиатр.

проблемы с ЖКТ;

Из-за того что у человека появляются проблемы с питанием, они провоцируют сбои в работе ЖКТ, могут возникнуть боли, спазмы, тошнота, изжога, метеоризм или синдром раздраженного кишечника, предупредила Касперович.

суицидальные мысли;

Желание покончить с собой почти всегда говорит о том, что человек находится на грани нервного срыва. Такие слова вырываются у человека только на фоне травмирующих обстоятельств или глубоких душевных переживаний. В случае, когда внутреннее напряжение человека очень высокое и нервы накалены до предела, он может сказать, что готов покончить с собой, — уверена психиатр.

желание изолироваться от всех;

В состоянии нервного срыва человек может полностью ограничить общение с другими людьми, отметила врач:

Он не только игнорирует встречи и перестает общаться вживую, но и не отвечает на сообщения или звонки. Ему хочется постоянно быть в одиночестве, однако это не приносит ему ожидаемого успокоения.

Нервный срыв также выдают:

необоснованная тревожность;

проблемы с памятью и концентрацией внимания;

перепады настроения;

плаксивость;

тремор и дрожь в теле;

учащенное сердцебиение;

нервный тик;

панические атаки.

Последствия перенесенного нервного срыва

Психиатр рассказала, что нервный срыв негативно отражается на психике и физическом состоянии человека, провоцируя:

проблемы с ЖКТ;

тревожно-депрессивное расстройство;

сердечно-сосудистые заболевания;

перепады давления;

гормональные сбои на фоне резких выбросов кортизола;

панические атаки;

ослабление иммунитета.

Как себе помочь

При нервном срыве может помочь только квалифицированный специалист, а сам человек может лишь изменить свой распорядок дня, чтобы психологическая терапия дала нужный результат, заверила Касперович. Она порекомендовала:

уделять больше времени отдыху;

увеличить количество сна;

соблюдать режим работы и отдыха;

есть здоровую еду;

заниматься спортом и любимым хобби;

исключить вредные привычки (сигареты, алкоголь и наркотики).

Стресс сопровождает человека повсеместно, истощая нервную систему. Но есть признаки, которые позволяют выявить проблему и вовремя ее проработать. Как распознать стресс — в материале «ВМ».