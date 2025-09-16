Психолог объяснил, почему альфа-самцы проигрывают масикам и скуфам

Мужчины-альфа-самцы сегодня ассоциируются с угрозой и напряжением, заявил НСН Алексей Рощин.

Сегодня общество уже не готово вступать в близкий контакт с мужчинами, позиционирующими себя как альфа-самцы, так как в мире слишком много напряжения, и такой тип мужчин излучает дополнительную опасность. Об этом НСН рассказал социальный психолог Алексей Рощин.

Аналитическое агентство «ПрессИндекс» изучило в сленге зумеров (родившиеся в 1997–2012 года) и альфа (рожденные в 2013 году и позднее) термины, которыми они в соцсетях характеризуют мужчин. Выяснилось, что образ альфа-самца теряет позиции, пишут «Известия». Теперь чаще упоминается сигма — мужчина, отказавшийся от гонки за лидерство в социуме, но сохраняющий харизму. За ним следует масик — заботливый и чуткий к женщине мужчина. А замыкает тройку скуф — противоположность доминантным мужчинам. Рощин объяснил, почему произошли такие изменения.

«Наверное, это связано с тем, что ситуация в стране в принципе слишком агрессивная, и люди устали от постоянного давления, от большого количества конфликтов. Поэтому альфа-самцы вызывают больше опасение, а не восхищение, поскольку непонятно, насколько все с ними сложится успешно. Если раньше, в 90-е годы, можно было силой всех убедить и заставить перед тобой склониться, то сейчас реальность настолько сложна, что получается, что слишком активный и резкий мужчина не выигрывает. Он только создает слишком большое напряжение. Так что люди опасаются близко подходить к такому человеку. Поэтому общий баланс плюсов и минусов, связанный с альфа-самцами, перекошен в сторону издержек. Дело в том, что у нас очень усталое и немолодое общество. Таким людям альфа-самцы особо и не нужны. Они слишком много требуют. Наверное, когда общество слегка отдохнет, во главе опять появятся такие люди», - рассказал он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что россиянки все чаще обращают внимание на «скуфов», так как предпочитают «состоятельных и уверенных», а не «молодых, симпатичных и не слишком умных», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».