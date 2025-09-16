Опрос показал, сколько бывших супругов живут вместе из-за ипотеки

Треть опрошенных россиян (32%), переживших развод за последние пять лет, признались, что продолжали жить с бывшим супругом или супругой в одной квартире более трех месяцев после расторжения брака. Главной причиной такого решения у 62% респондентов стала ипотека. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 19% проживали вместе более полугода, 8% — более года, а 5% — свыше двух лет. Остальные 36% разъехались сразу после развода.

Среди тех, кто не разъехался из-за ипотеки, 43% продолжают платить кредит вместе. 38% делят платежи по договоренности, а 19% признают, что вся нагрузка легла на одного из супругов.

Чем выше ипотечная нагрузка, тем дольше семьи откладывают разъезд. Если ежемесячный платеж превышает 50% совокупного дохода, средний срок совместного проживания составляет около 10 месяцев — в 2,5 раза дольше, чем у тех, чьи платежи не превышают 20% дохода (около четырех месяцев).

Жилищные стратегии разведенных пар сильно различаются. 39% респондентов планируют продать квартиру после полного погашения кредита и разделить средства, 23% хотят досрочно расторгнуть ипотечный договор, чтобы быстрее продать жилье, 11% — хотели бы выкупить долю бывшего партнера, 17% рассматривают переезд в арендное жилье, а 10% пока не определились с дальнейшими планами.

«Ипотека фактически становится фактором, который продлевает совместную жизнь семьи даже после развода. Люди предпочитают потерпеть, чем фиксировать убыток от продажи жилья или выходить из сделки в условиях высоких ставок. При этом часть пар использует этот период для обдумывания дальнейшей стратегии: кто выкупает долю, как делить жилье, стоит ли продавать квартиру. Мы видим, что банки и застройщики могут предложить этим клиентам специализированные продукты — рефинансирование, программы обслуживания уже полученной ипотеки, возможность разделить кредит на двоих или переписать его на одного из супругов. Все это снижает уровень стресса и повышает финансовую стабильность клиентов», — отметил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.