Ученые выяснили, почему люди верят в ложь

Представьте, что вы получили два одинаковых сообщения о «потрясающей инвестиционной возможности», которая выглядит слишком хорошей, чтобы быть правдой — от друга и от незнакомца. Кому вы скорее поверите? Ответ кажется очевидным.

Как показало новое исследование в Journal of Neuroscience, природа этого доверия — не в психологии, а в нейробиологии. Его авторы, используя передовые технологии сканирования мозга, обнаружили, что когда друг пытается обмануть друга, их нейронные паттерны синхронизируются так, что ложь кажется более убедительной.

Мозговая активность лжи — в реальном времени

Для экспериментов привлекли 66 пар взрослых, часть из которых связывает дружба, другие совершенно не знакомы друг другу. Сидя за компьютерами лицом к лицу, они участвовали в играх на обман двух типов — с приобретениями или потерями в качестве результата.

«Главная причина, по которой мы выбрали контексты „выгоды“ и „потерь“, заключается в том, что они лучше показывают, как люди корректируют принятие решений в ответ на потенциальные вознаграждения или наказания», — пояснил соавтор исследования Руй Хуан из Северокитайского научно-технического университета.

Результаты поразительны: люди чаще верят лжи, исходящей от друзей, а не от незнакомцев. Что еще более показательно, эта уязвимость больше выражена, когда речь идет о потенциальной выгоде, а не о потерях. Люди сильнее подвержены обману со стороны доверенных друзей, когда есть что-то захватывающее, от чего можно потенциально выиграть.

Когда взаимодействуют друзья, их мозг демонстрирует повышенную синхронизацию в областях, ответственных за обработку вознаграждения и принятие решений. Эта нейронная согласованность создает почву для успешного обмана.

Мозг «предает» за секунды

Исследовательская группа сосредоточилась на трех регионах мозга: области, отвечающей за оценку риска, участке, обрабатывающем вознаграждение, и части, помогающей нам понимать намерения других.

Когда взаимодействовали незнакомцы, эти области мозга сохраняли более независимые паттерны активности. Но когда общались друзья, их мозг начинал работать синхронно, особенно в областях, связанных с доверием и обработкой вознаграждения. Эта синхронизация была настолько предсказуемой, что исследователи смогли с 86% точностью определить, будет ли ложь успешной, основываясь только на паттернах нейроактивности.

Таким образом, успех лжи опосредован взаимодействием двух мозгов, а не мастерством обманщика. Когда люди доверяют друг другу, их мозг ослабляет бдительность и становится более уязвимым для манипуляций.

Особенно впечатляющим стало открытие, касающееся скорости этого взаимодействия. Различия в синхронизации мозга между успешным и неудачным обманом проявляются в течение первых нескольких секунд вербального общения между друзьями. Иными словами, наш мозг принимает решения, основанные на доверии, почти мгновенно, задолго до того, как мы полностью осознаем сказанное.

Компьютерные модели подтвердили уязвимость

Чтобы подтвердить свои открытия, исследователи загрузили данные сканирования мозга в компьютерные системы. Вычислительные модели могли достаточно достоверно предсказывать уровень успешности обмана — лучшая достигла около 86% точности при анализе пар друзей в ситуациях выигрыша.

Эти компьютерные системы работали лучше всего, когда анализировали синхронизацию мозга между партнерами, а не индивидуальную мозговую активность в отдельности. Это убедительно доказывает, что обман — межличностный процесс взаимодействия между двумя разумами, зависящий не только от правдоподобия лжи.

Практическое применение: финансовое мошенничество и ложь в отношениях

Исследование имеет серьезные последствия для понимания финансового мошенничества, манипуляций в отношениях и повседневной нечестности. Многие разрушительные аферы связаны с эксплуатацией существующих отношений и сетей доверия. От инвестиционных схем, распространяющихся через группы друзей, до финансового насилия в семье — схема одинакова: мы наиболее уязвимы для тех, кому больше всего доверяем.

Подход исследователей к лжи как двухстороннему взаимодействию вместо изучения поведении обманщика или его жертвы может изменить направления поиска способов защиты. Вместо того чтобы просто пытаться вычислить лжецов, нам, возможно, лучше распознавать, когда наш собственный мозг становится слишком синхронизированным с другими, особенно в ситуациях с высокими ставками, связанных с деньгами или важными решениями.

Мониторинг мозга в реальном времени во время личного взаимодействия представляет собой шаг вперед по сравнению с предыдущими экспериментами, которые часто полагались на искусственные лабораторные задачи. Это исследование зафиксировало обман таким, каким он фактически разворачивается между реальными людьми.

Доверие функционирует как двойственный нейронный механизм. Так что в следующий раз, когда близкий друг обратится к вам с «невероятной возможностью», помните, что ваши синхронизированные мозги могут работать против вашего критического мышления.