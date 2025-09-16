Психолог объяснила, как распознать ранние признаки эмоционального выгорания

Эмоциональное выгорание человека проявляется на ранних стадиях ещё до того, как работа перестаёт приносить удовольствие. Психолог и эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина рассказала, что первый сигнал — постоянная усталость, ощущаемая уже с утра, даже после полноценного сна.

© runews24.ru

Другими признаками выгорания являются пессимистические мысли, которых ранее у человека не было, повышенная агрессия по отношению к коллегам и руководству, а также апатия и потеря интереса к привычной работе. По словам Метелиной, агрессия может проявляться как активно — в виде крика или раздражения, так и пассивно — через сарказм и черный юмор. Эксперт предупреждает, что длительное сохранение этих симптомов ведёт к проблемам с физическим здоровьем: бессоннице, головным болям и хроническим заболеваниям.

Для предотвращения выгорания специалист рекомендует четыре ключевых подхода: уделять время семье, друзьям и хобби; уменьшать стрессовые факторы, устанавливая рабочие границы; выделять время на релаксацию и отключение от работы; регулярно восполнять энергию через спорт и приятные занятия.

Алиса Метелина напомнила в беседе с изданием Pravda.Ru, что эмоциональное выгорание официально признано заболеванием в Международной классификации болезней.

Ранее терапевт рассказала, как велосипед спасает от стресса, и напомнила о противопоказаниях велопрогулок.

Также эксперт по биохакингу назвала 5 повседневных привычек, угнетающих когнитивное здоровье.