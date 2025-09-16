В России появился проект по работе с подсознанием

Топ-менеджеры диджитал-рынка Глеб Сахрай (сооснователь IZMENI SOZNANIE) и Мария Маврех (основатель TTM Group) открыли «НИИ Ясного Света» — проект, работающий с человеческим подсознанием. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Новый проект, как отмечается, будут развивать как экосистему в области трансформации и работы с сознанием и подсознанием. Все это направлено на решение разных человеческих запросов: травм, зависимостей, конфликтов, потери смысла и опоры.

Маврех создала собственную методологию, которая легла в основу всего проекта. Ее эффективность была доказана в том числе в работе с посттравматическими расстройствами и зависимым поведением.

«НИИ Ясного Света» представляет программы, посвященные алгоритмам полного выхода из зависимостей и травмы. Также специалисты будут готовы помочь с «исцелением токсичного отношения к деньгам» и восстановлением после пережитого насилия. Помимо этого, развиваются трансформационные форматы: перформанс «doBЕРИЕ», ретриты и разные терапевтические мероприятия. В ближайшее время начнется и отдельная программа для специалистов, работающих с травмой.

По словам Маврех, за каждой практикой в «НИИ Ясного Света» стоит долгий процесс исследований и наблюдений.

«Я искала ответы на вопросы, которые не давала ни психология, ни эзотерика, ни медицина. В какой-то момент стало очевидно: источник в нашем подсознании», — заявила она.

К мнению Маврех присоединился и Сахрай. Он добавил, что сейчас сложно найти более недооцененное направление, чем работа с сознанием и подсознанием. При этом Сахрай считает, что именно в этой области должен произойти новый виток человеческой эволюции.

На сегодняшний день практики компании распространяются на 15 стран. Перформанс «doBЕРИЕ» уже успешно прошел в Лимассоле, Кишиневе и Москве.