Как отказаться от гиперконтроля в паре и сохранить отношения

Контроль в паре распространенное явление. Кажется, что отслеживать любимого человека это проявление заботы и внимания к нему. Но нет. Тепло ли оделся, что ел, о чем думал, какие посты лайкал, с кем общался, где задержался между заботой и контролем тонкая грань, и ее очень легко перейти. О том, почему избыточный контроль может стать ядом для отношений, и, главное, что с этим делать, рассказали в интервью MIR24.TV психологи.

© Мир24

Почему мы превращаем любовь в тюрьму?

Контроль в отношениях это своего рода защитный механизм. Мы боимся потерять близкого человека, переживаем, что что-то пойдет не так, и начинаем пытаться держать все под контролем. В итоге вместо доверительных отношений выстраиваются токсичные, наполненные ревностью, сомнениями и личными ограничениями.

«Стремление контролировать партнера направлено на сохранение отношений, но приводит к обратному результату: изведенный подозрениями, проверками и допросами партнер уходит», — Олеся Шувалова, психолог.

Откуда берется паттерн контроля? Вот только некоторые истоки, о которых рассказала Олеся Шувалова.

Страх потери. Человек боится остаться один. Корни неудовлетворенная глубинная потребность в любви и принадлежности.

Травма привязанности. Родители то проявляли любовь, то дистанцировались и были холодны.

Семейная модель: мама во всем контролировала папу (или наоборот), и ребенок усвоил эту модель отношений как единственно верную.

Негативный опыт. Если в предыдущих отношениях человек испытал предательство, он неосознанно боится повторения и пытается его избежать.

Неуверенность в себе. При низкой самооценке кажется, что партнер найдет кого-то получше, и, чтобы этого не произошло, нужно знать, как проходит его жизнь вне дома.

Как контроль разрушает отношения?

«Обычно чрезмерный контроль проявляют люди с тревожным типом привязанности или тревожно-избегающим (дезорганизованный тип привязанности). В детстве они сталкивались с заброшенностью со стороны значимых взрослых: оставлением, игнорированием потребностей, отсутствием эмоциональной близости и так далее. И поскольку эти «отверженные вновь боятся пережить похожие эмоции, во взрослом возрасте они бессознательно стараются взять отношения под свой контроль», — Оксана Васько, психолог.

«Часто в основе этой тревоги низкая самооценка или травматичный опыт в прошлых отношениях: своих, родителей или друзей. А если сюда еще добавляется отсутствие собственных интересов, друзей и целей, то человек начинает жить жизнью партнера, пытаясь еще и управлять ею», — Оксана Васько, психолог.

«Создается ложное ощущение, что если все держать под контролем, то отношения можно сохранить, хотя, на самом деле, такие отношения наоборот разваливаются, потому что там просто нечем дышать: слишком жесткие границы, много правил, отчетности, допросов, претензий, ссор», — Оксана Васько, психолог, бизнес-тренер.

«Отношения разрушает не сам факт расспросов, а скрытое послание: «Я тебе не доверяю, наверное, ты меня обманешь. Или ты должен все время доказывать обратное. В таких условиях партнер превращается из живого человека в объект надзора, страдает близость отношений», — Андрей Закревский, психолог.

Что с этим делать?

Можно ли остановить этот процесс и отпустить контроль? Если вы готовы серьезно поработать над собой, то да, это возможно. Вот что советует психолог Ксения Мосуново.

Для начала вам придется признать, что вы действительно контролируете жизнь своего партнера. Составьте таблицу из трех колонок.

В первой напишите список, что именно вы контролируете как факт, без осуждения себя или партнера.

Во второй напротив каждого пункта напишите, чего именно вы боитесь? Подумайте, это действительно может случиться с вами и вашим партнером?

В третьей напишите напротив каждого пункта, какие шаги вы можете сделать, чтобы перестать контролировать вторую половинку.

Какие нужны шаги?

Займитесь своей жизнью и своими проектами, сместите фокус на себя пойдите учиться чему-то, начните бегать, возьмитесь за новый для себя проект на работе, заведите блог, войдите в сообщество по интересам. Ваша жизнь должна быть наполнена событиями, которые касаются вас.

Перестаньте проверять телефоны (сообщения, соцсети) вашего партнера. Если вас что-то мучает, то лучше решать это через разговоры, а не через слежку.

Перестаньте проверять геолокацию партнера (эта функция нужна только в критических случаях например, когда ваш партнер имеет какие-то опасные заболевания).

Начните с «дня доверия. Договоритесь, что один день в неделю каждый распоряжается временем как хочет, без отчетов. Научитесь сами увлекательно проводить свободное время, и вы увидите, что ничего страшного в этом нет.

Верните партнеру право ошибаться и взрослую ответственную позицию за его чувства, решения, поступки и последствия. Вы не его родитель, перестаньте спасать, исправлять и направлять, если он вас об этом напрямую не просит.

Благодарите своего партнера (мысленно, а лучше письменно) за любые мелочи, которые вспомните в моменте. Это снизит страх и напряжение и вы легко справитесь с порывом проконтролировать его.

«Вам нужно научиться выдерживать тревогу и по-новому относиться к неопределенности, говорит психолог Андрей Закревский. Ведите дневник тревоги. Записывайте моменты, когда хочется контролировать. За каждым эпизодом почти всегда стоит не «он подозрительный, а «мне страшно остаться одному.

Настоящая близость возможна только там, где есть пространство для свободы. Удивительно, но именно когда отпускаешь хватку, партнер чаще всего оказывается рядом по собственной воле, а не из-под палки.

«Направьте энергию в работу с причиной, говорит Олеся Шувалова. Повышайте самооценку, разбирайтесь в детских травмах, перерабатывайте негативный опыт, ставьте под сомнения модель отношений, построенных на контроле. Обращайтесь за помощью к психологу, если не удается справиться самостоятельно. Вам не нужно сражаться с проблемой в одиночку. И хотя ее решение требует времени, но на весах ваши отношения. Есть ради чего работать над собой, верно?

Доверие или контроль это выбор. И делаете его вы. Начните с одного шага, и постепенно вы увидите, как из ваших отношений уйдет напряжение и появится легкость и удовольствие.