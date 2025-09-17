Что делать, если ваш муж — эгоист в постели

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет жене, утомившейся от одного эгоистичного фетиша мужа. Его рекомендацию опубликовало издание Slate.

По словам женщины, у ее мужа фетиш на то, чтобы помещать свой пенис между ее грудей.

«В последние полгода все, чего он хочет в постели, — это трахнуть мои сиськи, эякулировать, а потом лечь спать. Для меня это все равно что пойти в ресторан и наесться хлеба. Все, чего я хочу, — это чтобы он занялся любовью со мной», — посетовала автор обращения.

Женщина добавила, что приходится обходиться секс-игрушками, но ей хочется настоящего проникновения. При этом она уточнила, что просьбы разнообразить интимную жизнь остаются неуслышанными.

В ответ Юзвяк отметил, что у женщины есть несколько вариантов того, как решить проблему. Прежде всего она может потребовать от мужа проникающего секса до того, как он перейдет к стимуляции груди.

«Вы также можете завести с ним разговор (или серию бесед) вне сексуального контекста. Скажите ему, что вы недовольны таким поворотом в вашей сексуальной жизни, и спросите, что можно сделать, чтобы вернуть привычный тип контакта. Как и в случае с предложением такого варианта развития в постели, выход может заключаться в том, что он будет заниматься с вами вагинальным сексом, пока вы не достигнете оргазма, а затем он может заняться своими делами с вашей грудью», — сказал он.

Секс-коуч также допустил, что муж больше не заинтересован в проникающем сексе. Это может стать поводом для серьезного разговора.

«Он забыл, как это делается? Возможно, нет, но вам лучше спросить его об этом, чем просто оставить это как свою гипотезу без подтверждений», — заключил Юзвяк.

Ранее Юзвяк дал совет паре, увлекающейся отложенным оргазмом и столкнувшейся с непредвиденной проблемой — мужчина не может достичь разрядки. Коуч отметил, что если оба партнера получают удовольствие от секса, несмотря на отсутствие оргазма, это действительно может не быть проблемой.