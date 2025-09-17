Секс-работницы рассказали о самых психологически тяжелых клиентах

Секс-работницы рассказали о случаях на работе, которые оказались для них самыми тяжелыми психологически. Своим опытом женщины поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна из девушек вспомнила, как приехала домой к полностью парализованному мужчине, который дышал через трахеостому.

«Он не мог говорить, но обладал сохранным интеллектом. Помню, он потом написал мне по электронной почте, что очень благодарен за то, что я прикасалась к нему как к человеку, а не как к куску плоти. Все относятся к нему как к ребенку, потому что он нуждается в полной заботе. Ничего не может сделать сам, он пленник своего изуродованного тела. Если бы не инициатива медсестры, он никогда бы не смог получить сексуальную отдушину», – smokeandshadows, пользовательница Reddit.

Другая рассказала, как встретилась в отеле с экстремально толстым мужчиной, чей вес приближался к 300 килограммам. Ему недавно сделали операцию, поэтому гостиницу он выбрал недалеко от больницы, чтобы в экстренном случае вовремя получить помощь.

«Операция заключалась в ампутации ноги по колено. Он утверждал, что это произошло из-за несчастного случая на производстве. Я не поверила, думаю, что это было из-за диабета. По полу было разлито два литра газировки. Повсюду пакеты со сладостями. Хуже всего было то, что он был безумно массивным. Я высокая, но я едва смогла взобраться на него и оседлать. Ноги так неудобно расставились на нем. Я благодарна, что он быстро достиг оргазма», – LauraLovexxxgodes, пользовательница Reddit.

Третьей запомнился случай с мужчиной, у которого был диагностирован синдром дефицита внимания.

«Он совсем не хотел прикасаться ко мне, ему нужно было просто поговорить. Я целый час только и делала, что пыталась заставить его отложить телефон, а он сидел с зарядным устройством в руке и постоянно отвлекался», – themonicastone, пользовательница Reddit

