Психолог усомнилась в пользе советов от блогеров

Психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева усомнилась в пользе советов от блогеров, потому что у них нет цели помочь людям своими рекомендациями.

В беседе с НСН эксперт отметила, что блогеры чаще всего — это сомнительные эксперты, которые не имеют психологического образования, но при этом раздают странные советы.

«У блогеров нет ответственности и цели кому-то помочь, это хайп и зарабатывание денег», — сказала Токарева.

По словам специалиста, в интернете всегда можно найти советы, как похудеть или разбогатеть.

«У врачей обычно нет времени на блог. Квалифицированные психологи с полной записью не успевают вести блог», — добавила психолог.

