Психотерапевт объяснил, как распознать скрытую депрессию у мужчин

Врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Юлия Романенко рассказала «Газете.Ru», как мужская депрессия может маскироваться под раздражительность, агрессию и увлечение экстремальным спортом.

© Газета.Ru

«Мы чаще думаем о людях в депрессии как об апатичных, грустных, медлительных и лишенных сил. Это связано с тем, что в депрессии, независимо от того, какой причиной она бывает вызвана, мы сталкиваемся с одним из наиболее трудно переживаемых чувств — с бессилием. Исторически именно для мужчин это состояние более чуждо, незнакомо и подавляемо. Отсюда необходимость быть раздражительным и агрессивным. Злость — отличный способ сгладить переживания печали, бессилия, потери», — рассказала Романенко.

По ее словам, депрессия у мужчин часто вызвана внутренним кризисом: все, что раньше приносило эмоции, сейчас не имеет смысла. Все кажется пресным, однообразным. Тогда экстремальный спорт может стать надеждой на возвращение яркости переживаний. И обычно это работает первое время.

«На самом деле, экстремальный спорт как способ борьбы с депрессией — не самая лучшая идея. Таким образом можно получить не истинные эмоции, а кортизоловую вспышку: вы чувствуете себя более «живым» благодаря временному стрессу. Вместо этого нашей целью будет наращивание способности чувствовать и ощущать жизнь глубже, независимо от внешних стимуляторов: именно этот навык ослабевает в состоянии депрессии», — подчеркнула психотерапевт.

Также она обратила внимание, что агрессия может быть не только маской депрессии, но также и способом, который поможет справиться с ней. Поэтому очень важно не подавлять свою раздражительность и злость.