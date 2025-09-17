Психолог объяснил, как победить ПТСР и вернуться к нормальной жизни

Травматичный опыт оставляет глубокий след в психике человека и может проявляться тревожностью, паническими атаками, нарушениями сна, эмоциональной нестабильностью и развитием посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Об этом предупредил психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин.

Он рассказал, что тяжесть реакции на травму зависит от личности и психологических особенностей. Некоторые легко справляются самостоятельно, используя защитные механизмы, такие как вытеснение, однако это лишь временное облегчение и не решает проблему полностью. Если травма вызывает сильные эмоциональные реакции, тревогу, панические атаки и стойкие расстройства, необходима помощь специалиста.

Лунюшин рекомендовал обращаться к психотерапевту, который может назначить медикаменты для краткосрочного облегчения симптомов и подобрать эффективные методы работы: когнитивно-поведенческую терапию, гипнотерапию, нейролингвистическое программирование и другие. Каждый случай уникален и требует индивидуального подхода.

Важно не игнорировать тревожные симптомы и обращаться к специалисту как можно раньше, так как последствия травмы могут нарастать с течением времени. Некоторые методы, например гипноз и трансовые техники, показывают хорошие результаты в проработке травм. Появление симптомов ПТСР может задерживаться на несколько месяцев, поэтому нужно внимательно следить за своим состоянием.

Психолог дал основные рекомендации:

Не игнорировать тревожные симптомы и обращаться к специалистам.

Проходить комплексную терапию, а не ограничиваться медикаментами.

Не заниматься самолечением, особенно при тяжелых расстройствах.

Активно использовать психотерапевтические методы, включая гипноз и специальные техники.

В развитых странах (Германия, США) действует системный подход: первые недели пациента поддерживают медикаментозно, потом направляют к психологу для глубокой работы.

— Нашей системе, к сожалению, свойственно недооценивать важность психологической помощи или ограничивать лечение только медикаментами. Однако все большее количество врачей и психологов начинают понимать ценность комплексного подхода. Вернуться к полноценной жизни после травмы возможно, но важны профессиональная помощь и активное участие самого человека. Восстановление после травмы — это путь, который требует силы и терпения, — заключил Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.

