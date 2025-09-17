Можно ли справиться с депрессией с помощью церкви

Комбинация христианских практик и медицины поможет побороть депрессию, заявил депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, духовная поддержка не отменяет необходимости профессиональной медицинской помощи при серьезных формах подобного заболевания. Однако вера может стать «лекарством для души», приводит слова Иванова Life.ru. Действительно ли религия может помочь справиться с депрессией, разбиралась «Вечерняя Москва».

Вера, а не «магическое действо»

Священник Филипп Ильяшенко в беседе с «ВМ» отметил, что первым условием, при котором помощь будет действенной для человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации и столкнувшегося с депрессией, будет признание его состояния. Также важно наличие желания лечиться и начало самого процесса работы с врачами.

В этой ситуации на первое место я бы поставил то, какие возможности для лечения еще существуют. На втором месте должна быть поддержка близких, особенно когда речь идет о депрессивных состояниях. Важно, чтобы они понимали человека и помогали ему преодолеть это временное состояние, — добавил собеседник «ВМ».

Третье по порядку, но не по значимости, — благодать Таинства. Верующий человек может ее получить.

Благодать общения с Богом начинается с нашей молитвы к нему. Это наше словесное обращение к нему, которое может быть по молитвенникам, богослужебным текстам, может быть выражено своими собственными словами. Размышления, общение с Богом, которое осуществляется в чтении Священного Писания — тогда Слово Божие звучит в нашей жизни, — объяснил священник.

Человек может получать благодать и помощь Божию в таинстве покаяния, преодолевая свое духовное, греховное несовершенство. И в таинстве таинств встречаться, соединяться с Богом.

Необходимое условие участия в чем-либо в церкви — быть крещеным. Если человек раньше не был воцерковлен, не был крещеным, то его можно крестить, но у него должна быть вера. Церковь открыта для всех. Если человек никогда не причащался, не исповедовался, но у него есть вера, он может прийти в храм и помолиться, — рассказал Ильяшенко.

У того, кто хочет получить помощь в религии, должна быть настоящая вера, а не надежда на то, что произойдет некое магическое действие и проблемы будут решены. И прежде, чем принимать участие в Божественной евхаристии, первоначально необходимо быть крещеным. Иначе человек может только прийти в храм и стать «свидетелем» происходящего в церкви, но не его участником, заключил священник.

Мнение врача

Психиатр, заместитель главного врача Центра психического здоровья Вячеслав Ряховский рассказал, что многие люди, которые испытывают депрессивные состояния, после церкви обращаются за помощью к врачу, когда та действительно необходима.

Веру можно рассматривать как поддерживающий человека в лечении аспект. Она помогает человеку, который истинно верует, — объяснил психиатр.

С точки зрения доказательной медицины, основную часть лечения пациента с депрессией должна занимать работа с врачом, подбор лекарственных препаратов при необходимости.

Очень часто православные священники, если видят, что у людей, которые пришли в церковь, есть подозрение на медицинскую проблему, такую как депрессия, сами направляют их к врачу, — добавил собеседник «ВМ».

Более того, рассказал он, в Центре психического здоровья есть специалисты, которые общаются с православной церковью и оказывают помощь верующим людям.

