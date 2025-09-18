Найден способ упростить распознание лжи

Распознание лжи по голосу можно упростить, если полагаться только на слух — иными словами, не отвлекаться на визуальную информацию о собеседнике.

В Портсмутском университете провели исследование, оценившее эффективность работы интервьюеров или следователей в зависимости от когнитивной нагрузки, которую они испытывают в ходе беседы. Его результаты вышли в The European Journal of Psychology Applied to Legal Context.

Устоявшейся теория когнитивной нагрузки предполагает, что рабочая память человека имеет ограниченную способность к одновременной обработке информации. Предыдущие работы подробно изучали, как это влияет на опрашиваемых, а авторы нового исследования сосредоточились на интервьюере.

«Наше исследование переворачивает распространенное убеждение с ног на голову: иногда видеть меньше — значит знать больше. Сосредоточившись на том, что люди говорят, а не на том, как они выглядят, интервьюеры могут отсечь отвлекающие факторы и увидеть реальную картину», — поделилась ведущий автор Дора Джорджанни из Международного центра исследований в области судебной психологии Портсмутского университета.

В экспериментах участвовали 120 человек. Они либо смотрели видео «допроса», либо только слушали аудиозапись. «Подозреваемые» либо говорили правду, либо лгали, а интервьюеры должны были запомнить сказанное, придумать уточняющие вопросы и определить, был ли допрашиваемый честен или обманывал.

Участники, которые полагались только на звук (низкая когнитивная нагрузка), задали в целом больше вопросов и более высокого качества, а также продемонстрировали более высокую точность в распознавании правды или обмана по сравнению с теми, кто мог и слышать, и видеть подозреваемого (высокая когнитивная нагрузка).

Общая точность в различении как правды, так и лжи в группе с низкой нагрузкой была почти в два раза выше (61,7%), чем в группе с высокой нагрузкой (35%). Доступ к визуальным сигналам делал интервьюеров более подозрительными и ухудшал способность к объективной оценке достоверности.

Дальнейший анализ показал, что точность в условиях высокой когнитивной нагрузки положительно связана с вниманием к вербальному сигналу (а именно количеству деталей в рассказе) и голосовому сигналу (нарушениям речи), а не к визуальным поведенческим индикаторам. Эта закономерность означает, что даже когда визуальная информация доступна, сосредоточение на аудиоэлементах дает лучшие результаты.

Это указывает на то, что одновременное использование и аудио, и визуальной информации может перегрузить интервьюера и затруднить эффективное проведение беседы, например, оценку правдивости слов собеседника.

«Сосредоточившись исключительно на том, что говорят подозреваемые, а не на том, как они выглядят, интервьюеры могут значительно повысить свою эффективность как в сборе информации, так и в оценке достоверности», — резюмировала Джорджанни.

Отсюда следует логичный вывод: хотите разоблачать ложь — слушайте голосовые сообщения или закрывайте глаза при личном разговоре.

«При обучении часто делается акцент на чтении языка тела и мимики. Наше исследование показывает, что блокировка визуальных отвлекающих факторов и концентрация исключительно на вербальном содержании может быть ключом к лучшим интервью и более точному распознаванию лжи», — добавила исследовательница.

Возникает искушение возложить работу по выявлению лжи на искусственный интеллект, коль скоро ему не свойственны ограничения человеческого мозга. Однако Джорджанни предостерегает от таких скоропалительных выводов.