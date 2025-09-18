Найден способ упростить распознание лжи по голосу
Распознание лжи по голосу можно упростить, если полагаться только на слух — иными словами, не отвлекаться на визуальную информацию о собеседнике.
В Портсмутском университете провели исследование, оценившее эффективность работы интервьюеров или следователей в зависимости от когнитивной нагрузки, которую они испытывают в ходе беседы. Его результаты вышли в The European Journal of Psychology Applied to Legal Context.
Устоявшейся теория когнитивной нагрузки предполагает, что рабочая память человека имеет ограниченную способность к одновременной обработке информации. Предыдущие работы подробно изучали, как это влияет на опрашиваемых, а авторы нового исследования сосредоточились на интервьюере.
«Наше исследование переворачивает распространенное убеждение с ног на голову: иногда видеть меньше — значит знать больше. Сосредоточившись на том, что люди говорят, а не на том, как они выглядят, интервьюеры могут отсечь отвлекающие факторы и увидеть реальную картину», — поделилась ведущий автор Дора Джорджанни из Международного центра исследований в области судебной психологии Портсмутского университета.
В экспериментах участвовали 120 человек. Они либо смотрели видео «допроса», либо только слушали аудиозапись. «Подозреваемые» либо говорили правду, либо лгали, а интервьюеры должны были запомнить сказанное, придумать уточняющие вопросы и определить, был ли допрашиваемый честен или обманывал.
Участники, которые полагались только на звук (низкая когнитивная нагрузка), задали в целом больше вопросов и более высокого качества, а также продемонстрировали более высокую точность в распознавании правды или обмана по сравнению с теми, кто мог и слышать, и видеть подозреваемого (высокая когнитивная нагрузка).
Общая точность в различении как правды, так и лжи в группе с низкой нагрузкой была почти в два раза выше (61,7%), чем в группе с высокой нагрузкой (35%). Доступ к визуальным сигналам делал интервьюеров более подозрительными и ухудшал способность к объективной оценке достоверности.
Дальнейший анализ показал, что точность в условиях высокой когнитивной нагрузки положительно связана с вниманием к вербальному сигналу (а именно количеству деталей в рассказе) и голосовому сигналу (нарушениям речи), а не к визуальным поведенческим индикаторам. Эта закономерность означает, что даже когда визуальная информация доступна, сосредоточение на аудиоэлементах дает лучшие результаты.
Это указывает на то, что одновременное использование и аудио, и визуальной информации может перегрузить интервьюера и затруднить эффективное проведение беседы, например, оценку правдивости слов собеседника.
«Сосредоточившись исключительно на том, что говорят подозреваемые, а не на том, как они выглядят, интервьюеры могут значительно повысить свою эффективность как в сборе информации, так и в оценке достоверности», — резюмировала Джорджанни.
Отсюда следует логичный вывод: хотите разоблачать ложь — слушайте голосовые сообщения или закрывайте глаза при личном разговоре.
«При обучении часто делается акцент на чтении языка тела и мимики. Наше исследование показывает, что блокировка визуальных отвлекающих факторов и концентрация исключительно на вербальном содержании может быть ключом к лучшим интервью и более точному распознаванию лжи», — добавила исследовательница.
Возникает искушение возложить работу по выявлению лжи на искусственный интеллект, коль скоро ему не свойственны ограничения человеческого мозга. Однако Джорджанни предостерегает от таких скоропалительных выводов.
«Человеческий мозг имеет физические ограничения, которых нет у искусственного интеллекта, но понимание этих ограничений позволяет нам разрабатывать стратегии для улучшения человеческой деятельности — особенно в ситуациях, когда на кону человеческие жизни, а отсутствие прозрачности в системах ИИ делает их использование неэтичным», — заключила она.