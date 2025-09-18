Эксперт рассказал, почему у некоторых женщин нет вагинального оргазма

Вагинальные оргазмы, как правило, возникают, когда поза в сексе обеспечивает контакт с клитором, считает американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли. Причины, по которым у некоторых женщин нет этого типа оргазма, она назвала The Guardian в ответ на письмо читательницы.

© Lenta.ru

За советом к психотерапевту обратилась 50-летняя женщина, которая пожаловалась, что после серьезной болезни утратила способность испытывать вагинальный оргазм. По ее словам, хотя она находится в пременопаузе, у нее нет типичных для этого состояния симптомов и гормональных сбоев.

«Я могу достичь оргазма от стимуляции клитора, но это занимает много времени и иногда почти физически болезненно. Я очень скучаю по вагинальным оргазмам и тому освобождению, которое они приносили», — написала читательница.

В ответ на письмо Стивенсон Коннолли отметила, что ощущения, которые принято называть вагинальным оргазмом, обычно являются вариацией клиторального оргазма. Чтобы ощутить его, она посоветовала попробовать разные позы, которые обеспечат необходимую стимуляцию.

Психотерапевт также отметила, что привычные ощущения от секса могут измениться из-за стресса, усталости или болезней. Так, по ее словам, депрессия и тревожность могут значительно повлиять на способность человека получать удовольствие от интимной близости.

Кроме того, Стивенсон Коннолли рекомендовала читательнице обратиться к врачу, так как ее проблема может быть связана с перенесенным заболеванием. Она уточнила, что, к примеру, могли быть повреждены нервные окончания или реакция вызвана воздействием лекарственных препаратов.

Ранее сексолог Ана Паула Насименто назвала причины отсутствия оргазма у женщин. Так, по ее мнению, секс не приносит удовольствия из-за недостаточной стимуляции клитора или короткой прелюдии.