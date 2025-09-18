Названы лучшие позы в сексе для пожилых

После 60 лет секс меняется, но не становится хуже и не исчезает из жизни, уверены сексопатологи Лоуренс Сигел и Джесси Кан. Наиболее подходящие для пожилых позы они назвали в беседе с HuffPost.

Сигел считает, что в зрелом возрасте не нужно пытаться казаться молодым. По ее мнению, чтобы секс приносил удовольствие, нужно подбирать оптимальный для себя темп и выбирать правильные позы, которые не причиняют боли и дискомфорта. Одной из таких комфортных позиций она назвала позу «лежачий полицейский», когда женщина лежит на животе, а мужчина располагается сверху.

Кан добавила, что и привычная миссионерская поза является хорошим вариантом для пожилых людей. Чтобы снизить нагрузку на бедра и поясницу, женщине в этой позиции нужно подложить под спину подушку и немного выше поднять ноги, уточнила сексопатолог. Если же выбрать поверхность повыше, отметила она, то мужчина сможет стоять и ему не придется держать вес тела на руках.

Кроме того, Кан считает, что позы «по-собачьи» и «69» доступны практически в любом возрасте. Еще один их плюс, по мнению специалистки, заключается в том, что они оставляют простор для фантазии и экспериментов.

