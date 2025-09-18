Милонов обвинил инфантильных «мамкиных сюсюндр» в низкой рождаемости

Современные мужчины не готовы к ответственности и семейной жизни.

Вместо этого они «мечтают о Playstation».

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«Я считаю, что проблема, о которой говорят демографы, — это проблема мужчин. Этот инфантилизм мужчин меня поражает. Я нормальных мужиков вижу в основном на СВО, остальные какие-то мамкины сюсюндры. Ходят в шортиках и мечтают о Playstation в 30 лет. Зачем всё это? Любая женщина хочет видеть рядом с собой надёжного мужика. А не какого-то похотливого самца, который по пятницам нажирается в баре и строит глазки какой-то кривоногой. Практически любая женщина хочет семью, а мужики начинают заигрываться, они маминькины сыночки».

Ранее Милонов посоветовал женщинам искать мужа в церкви или в «Единой России». Парламентарий отметил, что других вариантов нет. Кроме того, россиянок должны насторожить чрезмерно ухоженные мужчины. «Тяга к шмоткам» и стремление быть «на стиле» указывают на самовлюблённость человека.