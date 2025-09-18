Сексологи подсказали, как увеличить продолжительность полового акта

Сексологи Люси Роуэтт и Кеннет Плей подсказали простые способы увеличить продолжительность секса. Их советы приводит Men's Health.

Роуэтт отметила, что главная цель секса — это удовольствие, а не численные показатели выносливости, силы и скорости. Тем не менее, по ее словам, большинство людей сходятся во мнении, что в идеале секс длится не менее семи минут и не более 13 минут. Однако в некоторых случаях желаемая продолжительность полового акта может быть намного больше, уточнила специалистка.

Чтобы продержаться дольше в постели, она посоветовала не зацикливаться на проникновении. К примеру, после эякуляции сексолог посоветовала заняться оральным сексом или сделать эротический массаж, что поможет увеличить продолжительность контакта.

По ее мнению, секс вообще может затянуться на целый день, если начать флиртовать с самого утра.

«Секс — это нечто большее, чем просто то, что вы делаете вместе в постели. Пусть он станет вашей связью друг с другом», — добавила она.

Если же целью является увеличить продолжительность непосредственно полового акта, Плей посоветовала испытать технику «окантовки». Для этого нужно остановиться незадолго до наступления эякуляции, а после паузы вновь продолжить фрикции.

