Стало известно, как часто россияне покупают подарки своим любимым

Две трети (68%) россиян готовы потратить на подарок партнеру от 1 до 10 тыс. рублей. При этом большинство (45%) признались, что делают подарки своей второй половинке только по случаю праздника. Самые частые поводы — день рождения, годовщина и 14 февраля.

Это показало исследование, проведенное аналитиками сервисов CDEK.Shopping и Twinby, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Подавляющее большинство (80%) считают справедливым, когда оба партнера делают подарки друг другу. Однако, по данным исследования, тратятся на подарки больше мужчины — так ответили больше половины респондентов (64%).

Самыми популярными категориями подарков партнеру остаются одежда и обувь, украшения, парфюмерия и косметика, а также гаджеты. Что интересно, большинство женщин хотят получить от партнера подарочный сертификат или классику вроде украшений и цветов, тогда как мужчины больше ценят презенты, сделанные своими руками.

Наибольшей популярностью среди брендов, вещи которых россияне выбирают в подарок, остаются Apple и Samsung (техника), Swarovski и Pandora (украшения), Yves Saint Laurent и Chanel (парфюмерия), а также Zara и H&M (одежда). По данным опроса, наименее популярными оказались российские бренды, выбираемые всего 10% респондентов.