Ученые выяснили, сколько россиян хотят поменять свои имена на иностранные

По данным исследования, каждый третий россиянин — 28 процентов — хотел бы сменить свое имя на более международное, например, Анна на Энн. Еще 15 процентов опрошенных сообщили, что уже используют зарубежную версию своего имени в общении или на работе, сообщили в пресс-службе онлайн-школы по изучению иностранных языков Skyeng.

Большинство респондентов — 57 процентов — довольны своими именами и не хотят их менять. Также этот вопрос активно поднимается при выборе имени для детей. Восемь процентов родителей признались, что хотели бы дать своему ребенку такое имя, которое бы одинаково звучало на разных языках или имеет удобный аналог на другом языке.

Большинство родителей — 60 процентов — все же склоняются к традиционным русским именам, а треть — 32 процента — не смогли ответить на этот вопрос.

Академический директор Skyeng Анастасия Екушевская объяснила, что имя — часть идентичности. По ее словам, люди все чаще задумываются, как оно будет восприниматься за пределами РФ.

— Мы видим, что особенно молодому поколению (от 18 до 30 лет) важно легко адаптировать свое имя в международной среде для того, чтобы без проблем путешествовать, работать в иностранных компаниях и поступать в международные университеты, — заключила специалист в беседе с РИАМО.

В Подмосковье все чаще новорожденных называют старославянскими именами, рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. Например, Святогор, Тихомир, Дарина и Забава.

До этого чиновник предложил на законодательном уровне запретить называть детей слишком экзотическими именами. Он посоветовал выбирать имена, которые более привычны русскому слуху. Парламентарий также отметил, что можно всегда посмотреть в святцы и выбрать имя, которое понравится.