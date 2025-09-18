Коуч дал совет, как определиться между карьерным ростом и личной жизнью

В какой-то момент жизни многие женщины оказываются перед непростым выбором: продолжать стремительный карьерный рост или сосредоточиться на семье. На первый взгляд, кажется, что одно неизбежно исключает другое, и чем выше взлетаешь в профессии, тем сложнее удерживать баланс. Но так ли это на самом деле? Как сделать правильный выбор, нам рассказала кандидат наук, коуч MCP Дарья Носова.

© unsplash

Почему выбор кажется таким сложным

Когда карьера начинает активно развиваться, человек погружается в проекты, ответственность и задачи, которые требуют максимальной вовлеченности. В этот период времени и силы распределяются в пользу работы. Наш эксперт:

«Одновременно общество (и внутренние ожидания) диктует, что "пора" создавать или укреплять семью. Получается внутренний конфликт: мы как будто стоим на развилке, где каждый путь обещает многое, но требует жертв».

Миф о «двух параллельных мирах»

Часто можно услышать: «Семья или работа». Словно это два взаимоисключающих направления.

«На самом деле, многие современные исследования в области психологии и HR подтверждают: успешная карьера и гармоничная личная жизнь могут сосуществовать. Но есть нюанс — приоритеты нельзя держать в равной позиции всегда. В разные периоды жизни "маятник" будет смещаться», — подчеркивает Дарья.

Когда важен рывок в профессии — часть бытовых задач можно делегировать или временно снизить социальную активность.

Когда семья требует большего участия — стоит замедлить карьерный темп, но не бросать полностью.

Семья как ресурс, а не ограничение

Часто женщины боятся, что семья станет «тормозом» для их карьеры. Но в долгосрочной перспективе именно семья может быть источником энергии и устойчивости. Поддержка близких помогает легче переживать стрессовые периоды, быстрее восстанавливаться и даже эффективнее работать.

«По данным исследований, люди, у которых есть значимые отношения вне работы, меньше выгорают. Это особенно важно, если карьера набирает темп и требует высокой отдачи», — отмечает специалист.

Карьера: инвестиция в себя

С другой стороны, карьера — это не только деньги и статус, но и инвестиция в собственную личность. Работа развивает компетенции, расширяет кругозор и дает ощущение самореализации. Для многих женщин именно профессиональные достижения становятся фундаментом уверенности и внутренней опоры.

«Но здесь важно помнить: работа — это часть жизни, а не вся жизнь. И если ради нее приходится систематически жертвовать здоровьем, близкими отношениями и внутренним равновесием, то рано или поздно цена окажется слишком высокой», — предупреждает Дарья.

Практические советы, как не «потерять баланс»

Определите ключевые ценности. Что для вас сейчас важнее — материальная стабильность, статус, эмоциональная близость, родительство? Приоритеты меняются, и это нормально.

Не ищите идеальной формулы. Баланс — это процесс, а не конечная точка. Иногда карьера требует большего, иногда семья.

Учитесь делегировать. И дома, и на работе. Нельзя тянуть все на себе и при этом оставаться счастливой.

Разговаривайте с близкими. Часто партнеры или дети готовы поддержать, если им честно объяснить, что сейчас вы в периоде интенсивного роста.

Ставьте границы. Умение выключать телефон после 20:00 или не брать работу в отпуске — не слабость, а инвестиция в собственное качество жизни.

«Не существует универсального ответа на вопрос: что выбрать — семью или работу. Важнее другое — научиться воспринимать их не как конкурентов, а как взаимодополняющие части вашей жизни. Карьера может дать ресурсы для семьи, а семья — силы для карьеры», — советует эксперт.

Самый мудрый выбор — не между «семьей» и «работой», а между устоявшимися стереотипами и собственными ценностями. И если слушать не только внешние ожидания, но и внутренний голос, то баланс обязательно найдется.