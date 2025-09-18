Специалист дал совет, как стоит воспринимать осень

Частный психолог Алёна Швецова рассказала, что осень принято воспринимать как период завершения и увядания.

© unsplash

«У людей, склонных к рефлексии, это время усиливает ощущение утраты, тоски по ушедшему лету или даже по чему-то большему. Я часто наблюдаю, как в сентябре — октябре активизируются старые внутренние переживания: сожаления, воспоминания о потерях, чувство одиночества», — заявила она в беседе с Tagilcity.ru.

По словам эксперта, осень можно воспринимать не только как потерю, но и как вдохновение. Трансформировать грусть в созидание рекомендуется с помощью рисования, фотографии и других видов деятельности.

