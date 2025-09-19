К чему приведет запрет на продажу контрацептивов для супругов

Правозащитный центр «Сорок Сороков» предложил ограничить в России продажу контрацептивов для супружеских пар. Общественники уже обратились в Государственную думу с соответствующей инициативой. Что предлагает «Сорок Сороков» и чем может обернуться эта идея — в материале «Вечерней Москвы».

Во имя демографии?

Члены правозащитного центра полагают, что введение ограничений на контрацептивы для супружеских пар положительно повлияет на демографию страны. Авторы инициативы считают, что существующая на сегодняшний день доступность средств контрацепции способствует снижению рождаемости, тем самым усугубляя демографический кризис. Ограничение продажи контрацептивов супругам, по мнению участников организации, позволит стабилизировать численность населения, создать молодую рабочую силу и снизить нагрузку на пенсионную систему.

«Сорок Сороков» также напомнил, что в христианстве и исламе брак предназначен для продолжения рода, а контроль рождаемости противоречит божественному замыслу. Поэтому, как полагают члены правозащитного центра, ограничение реализации мужьям и женам средств контрацепции укрепит институт брака и снизит количество разводов.

При этом общественники предлагают направить 50 миллиардов рублей, которые тратит государство на импорт контрацептивов, на поддержку многодетных семей и строительство детских садов. По их мнению, это решение было бы экономически выгодным.

Однако в Госдуме инициативу организации «Сорок Сороков» восприняли не так позитивно, как могли ожидать общественники. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что давно не слышал «более, наверное, бредовой, вредной, спорной и бесполезной инициативы».

По словам депутата, супружеские пары сами принимают решение, когда им стоит озаботиться пополнением в семье и сколько детей родить. Поэтому, считает Леонов, ограничение продажи контрацептивов для супружеских пар не может повлиять на этот процесс, как и повысить рождаемость в стране. Депутат полагает, что с точки зрения медицины и демографии предложение общественников «абсолютно недееспособно».

«Честно говоря, движению "Сорок сороков" заняться бы иными вопросами с учетом того, что это, как я смотрю в названии, правозащитный центр. И как бы заниматься правозащитой, а не вопросами контрацептивов и иной деятельности. Это лишь повод обратить внимание на данный центр и повод для того, чтобы в СМИ это пообсуждали», — приводит слова Леонова «Газета.ру».

Чем грозит ввод ограничений

По словам врача — акушера-гинеколога, гинеколога-эндокринолога Антонины Дорофеевой, в России женщина сама вправе решать, когда и в какой момент ей стать мамой.

«Ограничение на реализацию контрацептивов никак не решает вопросы демографии. В определенные годы в стране была чудовищная статистика по криминальным абортам. Поэтому, если уж мы выступаем за повышение рождаемости, то этот вопрос нужно решать не только в сфере контрацептивов», — считает собеседница «ВМ».

Акушер-гинеколог объяснила, что вопрос демографии в стране связан с государственной поддержкой семей, которые решили подарить новую жизнь. Нужно учитывать, что в регионах России она отличается по своим объемам.

«К тому же ограничение продажи контрацептивов, в частности презервативов, может привести к распространению заболеваний, передающихся половым путем», — указала Дорофеева.

Если предположить, что подобная инициатива все же будет принята, то, полагает акушер-гинеколог, контролировать реализацию контрацептивов будут не по предъявлению в магазине штампа в паспорте или его отсутствия.

«Скорее всего, это превратится в продажу средств контрацепции по рецепту. Но хочу напомнить, что гормональные препараты (оральные контрацептивы. — прим. "ВМ") также должны продаваться по рецепту. На деле это не всегда так», — добавила врач.

