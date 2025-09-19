Как сократить уровень стресса на работе

HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с НСН посоветовал конструктивно реагировать на критику руководства и превращать собственные неудачи в зоны для роста.

Для того чтобы преодолеть стресс на работе, важно развивать внутренние личные границы и учиться отделять своё восприятие от чужих реакций, заявил НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.

Босс заражает стрессом подчиненных, заявила психолог Анна Сухова в интервью «Комсомольской правде». По её словам, раздражение и плохое настроение начальника часто передается эмпатичным сотрудникам, которые потом долго не могут отделаться от полученного негатива. При этом, как отметила психолог, в коллективе часто могут присутствовать люди, склонные к эмоциональной зависимости.

Мурадян объяснил, как снизить тревожность на работе.

«Стресс и раздражение руководителя действительно способны «заражать» подчинённых, особенно тех, кто отличается высокой эмпатией или склонен к эмоциональной зависимости от коллектива. Чтобы минимизировать влияние негативных эмоций начальства, важно развивать внутренние личные границы и учиться отделять своё восприятие от чужих реакций. Полезно попробовать представить себя на месте руководителя и проанализировать причины его раздражения — это развивает понимание процессов, снижает тревожность и помогает не принимать всё на свой счёт», - посоветовал эксперт.

Он также рассказал, как следует действовать при возникающем раздражении на работе.

«Если сотрудники регулярно сталкиваются с раздражительной реакцией начальства на ошибки и недоработки, им стоит заранее уточнять требования, превращать собственные неудачи в зоны для роста и конструктивно реагировать на критику. Для руководителя важно осознанно управлять эмоциями: сделать паузу, посчитать до 10, использовать ассертивную коммуникацию и, при необходимости, обращаться к HR или психологу за консультацией по командному взаимодействию. Прямая обратная связь, совместное обсуждение решений и установка реальных ожиданий — основные инструменты для уменьшения стресса в коллективе и повышения эффективности работы», - добавил Мурадян.

