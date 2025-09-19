Милонов назвал «социальным уродством» сожительство двух женщин

Причиной таких отношений часто становятся мужчины с нарциссическими чертами характера.

Об этом зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Относительно образа жизни — это [прим. ГМ — «бостонский брак»], конечно, социальное уродство. Потому что люди пытаются создать себе иллюзию какого-то неодиночества. Но они всё равно будут одиноки. И, опять же, чаще всего виноваты в этом мужчины, которые слишком самовлюбленные, слишком нарциссичные».

Ранее Милонов обвинил инфантильных «мамкиных сюсюндр» в низкой рождаемости. Современные мужчины не готовы к ответственности и семейной жизни. Вместо этого они «мечтают о Playstation».