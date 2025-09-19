Как расположить к себе человека за десять минут

Тренер по речи и коммуникациям Джей Эм Рис поделился методом из арсенала ФБР, заставляющим людей раскрыться в диалоге. На его публикацию в социальной сети TikTok обратило внимание издание Mirror.

По словам Риса, чтобы расположить человека к себе за 10 минут, можно использовать шпионский метод предположений, когда собеседнику предлагается конкретный ответ.

«Если я задам вам вопрос "Как прошел ваш день?", вы автоматически подумаете: "Хорошо, это общий вопрос, поэтому я дам общий ответ", или задумаетесь. А если бы я сказал: "Похоже, у вас сегодня был действительно хороший или плохой день", вы автоматически эмоционально отреагировали бы на это предположение, что позволило бы вам естественным образом раскрыться», — объяснил он.

Рис добавил и еще один пример.

«"Как прошла работа?" — это обычный, скучный, однообразный вопрос, а вот "Похоже, в последнее время работа была для вас очень напряженной" — совсем другое дело», — отметил тренер.

Такой прием, утверждает он, сразу настраивает собеседника на позитивный лад и часто используется не только агентами ФБР, но и терапевтами.

