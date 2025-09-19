Психолог назвала способ борьбы с тревожным состоянием

Для этого необходимо научиться следить за своими эмоциями и вовремя «останавливаться».

Таким советом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.

«Если человек достаточно осознанный, то достаточно просто отследить, что я себя сам раскачиваю своими эмоциями, мыслями. Я ввожу себя в воронку страха, негатива, беспокойства, страха. Иногда достаточно просто отследить, подумать, что сейчас происходит. Я потеряю всю энергию на этих мыслях, я выйду из себя, я стану раздражительным, недоделаю то, что нужно, не там сфокусируюсь. И остановиться. Если человек такими механизмами не обладает, а это техника, этому надо научиться, то он не видит связи. Ему кажется, что это состояние наслали на него, и он ничего не может с этим поделать. Человек, который живёт в убеждении, что не может контролировать своих состояний, болтается в этом негативе. И дальше происходит депрессия, дистресс, дистимия».

Ранее врач Ольга Мурзина-Толорая назвала стресс одним из факторов ожирения. Переедание становится способом справиться с тревогой и эмоциональным напряжением, пояснила специалист.