Названы самые сексуальные профессии

В рейтинге самых сексуальных профессий первое место досталось дизайнерам, журналистами, врачам и юристам. Почему же именно представители этих профессий стали самыми сексуальными? И какие из профессий считаются малопригодными для построения отношений?

© unsplash

Аналитики дейтинг-сервиса Twinby и соцсети для нетворкинга «Сетка» проанализировали, какие профессии россияне считают самыми сексуальными. Почти четверть (25,6%) опрошенных отдали пальму первенства дизайнерам, маркетологам, журналистам, рекламщикам, людям искусства.

«У нас условно есть два типа сексуальности: «доминирующий» и «подчиняющийся, – рассказала практикующий психолог по отношениям Надежда Степанова. – В зависимости от психотипа человек выбирает себе партнёра. Творческие профессии носят романтический флёр, ведь художница представляется как красивая девушка, которая сидит и пишет картины. Никто не думает, что она матом ругается. Поэтому когда мы говорим про творчество, то представляем что-то мягкое и нежное. Мужчины, выбирающие таких женщин, склоняются к патриархальной истории, где мужчина глава семьи, а женщина ведомая».

На втором месте самых сексуальных профессий оказались врачи, учителя, учёные. Их выбирают 25,4%. На третьем месте – юристы, которых выбирают 13,3%.

«Для психики все роли нужны и важны, поэтому люди, которые главенствуют на работе или дома, ищут место, где могут подчиняться, – объяснила Надежда Степанова. – Поэтому их привлекают врач, юрист – строгие профессии. К врачу мы приходим и изначально доверяем ему, идёт некое подчинение. И в целом сексуальные фантазии, особенно у мужчин, это, как правило, врач, медсестра, строгая учительница».

Менее привлекательными оказались профессии, связанные с риском и незаконной деятельностью, нестабильным доходом и, как ни странно, шоу-бизнесом и блогингом. Может, они и приносят много денег и славы, но не вызывают ощущения стабильности.

Привлекают они, как правило, людей определённого психологического склада.

«Психика может "привлекаться" по трём критериям, – поделилась Надежда Степанова. – Первый – это общая травма. Если у девочки был холодный папа или папа с тираническими проявлениями, то девочка будет подсознательно выбирать мужчину с такой же травмой. Второй – ресурс, который мы можем получить у человека. Если у мужчины нет контакта со своими эмоциями, то он выбирает женщину, которая легко считывает эмоции и опирается на интуицию. Третий – теневые качества нашей личности. Когда хорошая девочка-отличница влюбляется в хулигана. Часто такое происходит в школе. Если девушке нельзя грубо отвечать, она влюбляется в того, кто нарушает правила. Потому что ей внутри "нельзя", а ему "можно"».

При этом немалую роль в представлении о привлекательности партнёра играет его доход. Для большинства (74%) женщин высокий заработок символизирует надёжность, 75% представительниц слабого пола готовы строить отношения с мужчиной, зарабатывающим меньше, при условии, что он амбициозен. А вот для большинства мужчин на первом месте оказались личные качества.

Ранее на сайте pravda-nn.ru cообщалось, что большинство нижегородок считают, что мужчина должен оплачивать счет на первом свидании.