Педагог рассказал о новом способе улучшить собственную психику

Занятия вокалом становятся все более популярным инструментом поддержки психического и физического здоровья. Согласно Washington Post, пение активизирует выработку дофамина, снижает уровень кортизола и укрепляет эмоциональный фон.

© unsplash

О том, как вокал становится терапией и инструментом личностного роста, мы поговорили с Татьяной Харламовой (сценический псевдоним – PARSHINA) – бывшим руководителем вокальных студий в столичном госучреждении, вокалисткой и участницей кавер-группы PartyLand, одной из ведущих музыкальных команд Москвы. Татьяна также является преподавателем, лауреатом международных премий и автором методики преподавания, получившей признание в России и за рубежом.

Татьяна, здравствуйте. Правда, что пение, пусть даже на любительском уровне, способствует выработке гормонов радости и снижает уровень стресса?

— Здравствуйте! Да, я вижу это ежедневно. Дело в том, что голос напрямую связан с нервной системой, дыханием и эмоциями. Согласно моим наблюдениям, около 80 % моих учеников, а их у меня было более 400, к концу первого месяца занятий отмечают снижение тревожности, повышение уверенности в себе.

Так можно ли назвать пение новым трендом в терапии?

— В целом, да. Сегодня вокальные техники все чаще используются в работе с тревожными расстройствами, зажимами, нарушениями речи, даже паническими атаками!

Вы являетесь автором оригинальной методики обучения вокалу. Она как раз рассматривает вокал не только как технику, но и как способ телесной и эмоциональной работы над собой. Методика была высоко оценена на профильных конференциях и уже применяется другими педагогами, в том числе в США. В чем ее главное отличие от классических подходов и каких результатов удалось добиться?

— Отличие – она основана на сочетании визуальных аналогий, слуховых ориентиров и телесной осознанности, такого еще никто не делал. Что касается результатов, то методика позволяет ученикам в 1,5–2 раза быстрее осваивать сложные техники, снижать риск голосовых травм, развивать артистизм. Ко мне однажды пришел ученик с уникальным тембром. Но он не верил в себя из-за неудачного опыта на прошлых конкурсах. Я выстроила для него индивидуальную программу, и через несколько месяцев он стал лауреатом фестиваля.

Методика особенно пригодилась, когда я руководила двумя студиями вокала. Тогда мне пришлось создать ряд программ для социально уязвимых групп. Это возрастные люди, дети, учащиеся с особенностями в развитии. Благодаря методике они смогли не просто научиться петь, но и выступили на сцене, почувствовали себя частью большого творческого коллектива. Для них это огромное достижение! О своей методике я даже написала несколько научных публикаций и методическое пособие.

Вы – одна из наиболее титулованных вокалисток и педагогов. Являетесь лауреатом многих престижных конкурсов, включая Best Talent Russia, Top Best Persona, DIVA VOICE World Award. Что для вас означает это признание, и как оно влияет на вашу педагогическую практику?

– Когда ты проходишь отбор и получаешь высокую оценку от жюри, в составе которого мэтры индустрии, такие как Бедрос Киркоров или, например, лауреаты GRAMMY, скажу честно, эмоции переполняют. Это признание не только моего сценического мастерства, но и того, что я умею передавать знание и формировать артистов.

Вас также приглашают в жюри профессиональных конкурсов. Вы оценивали исполнителей на таких престижных мероприятиях, как Международный фестиваль исполнителей на музыкальных инструментах и вокального искусства и Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший в профессии: музыкальный руководитель». Как эксперт, на что вы обращаете внимание при оценке в первую очередь?

— Каждый конкурсант – это маленькая Вселенная. И как педагог я в первую очередь смотрю не только на вокальные данные, но и на честность на сцене. А еще я обращаю внимание на милые неточности в исполнении. Иногда они становятся «изюминкой» шоу.

Вы прошли международное обучение престижной системе Estill Voice, основанной на изучении физиологии голоса. Эта система применяется в профессиональной подготовке артистов на Бродвее, в Berklee College of Music, а также в программах музыкальных театров и вузов по всему миру. Что дало вам это обучение?

— Я прошла этот курс в конце 2024 года. На тот момент я уже имела за плечами педагогический диплом и обширную практику. Тем не менее, обучение дало мне новые точки опоры, особенно в работе с телесными ощущениями. Некоторые подходы я адаптировала и под свою методику. Особенно это касается осознанности в вокале.

Вы не только преподаватель, но и активно выступаете. Более 1000 концертов с кавер-группой, гастроли в Израиле, Турции, ОАЭ, участие в Днях города, топовых культурных мероприятиях столицы. Насколько сценический опыт помогает вам в работе педагогом?

— На сцене у меня есть возможность проверять мои наработки и видеть реальные реакции людей. Я выступала перед самой разной аудиторией. Одно из особенно значимых выступлений состоялось в Общественной палате Москвы, на торжественном закрытии Года семьи в 2024 году. Там я исполнила гимн семьи перед Михаилом Швыдким, одним из самых авторитетных культурных деятелей России, и Ариной Шараповой, известной журналисткой.

Пока другие педагоги сидят по студиям, я сталкиваюсь с реальной жизнью артистов. Это и уличные сцены, и особенности аппаратуры, и работа перед высокопоставленными лицами. Этот опыт дает мне возможность готовить учеников к реальной практике. Возможно, именно поэтому они добиваются высоких результатов. Среди них есть участники популярных телепроектов: «Голос», «Музыкальная интуиция», «Ну-ка, все вместе!», победители городских и международных конкурсов. Есть и те, кто пришел научиться петь для себя, а в итоге вышел на сцену, получил премии, начал преподавать сам.

Что бы вы посоветовали тем, кто только собирается начать заниматься пением?

— Не откладывайте это на потом. Не переживайте, что у вас «нет слуха», слух есть у каждого, просто его нужно развивать. Это самый частый страх, который легко преодолевается с помощью правильной методики. Ведь у каждого человека есть голос, и именно он может стать источником уверенности и радости.