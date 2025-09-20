Эксперты вычислили самый тяжелый день недели

Эксперты выяснили, что для россиян самым тяжёлым днём недели является не понедельник, а воскресенье. Согласно исследованию, 42% работников постоянно чувствуют усталость и недосыпание. Аналитики отметили, что более 60% россиян теряют силы на стыке рабочей недели и выходных, входя в замкнутый круг: в пятницу они думают об отдыхе, в выходные — о работе, а в понедельник приходят в офис без сил.

Эксперты подчеркнули, что продуктивность зависит от базовых вещей: нормального сна, умения фильтровать информацию и грамотного распределения задач. Поддержание продуктивности коллектива важно для конкурентоспособности бизнеса, поэтому предпринимателям следует выстраивать процессы так, чтобы снижать рутинную нагрузку на команду и сохранять энергию для развития компании, говорится в исследовании.