Внутриматочная спираль: как она влияет на организм и на сексуальную жизнь

Современные женщины хотят регулировать и контролировать вопросы контрацепции, а внутриматочная спираль — это про свободу планировать счастливую беременность, когда вы будете к ней готовы, и спокойствие в отношениях. Один небольшой девайс работает фоном годами, а вы живете своей жизнью: работа, спорт, путешествия, секс — без постоянной тревоги про личный календарь цикла. Фертильность после удаления обычно возвращается быстро, поэтому такой метод предохранения не «навсегда», он дает удобный длинный интервал без суеты. Гинеколог Людмила Баранова рассказала о других важных деталях, связанных со спиралью.

Типы спиралей

Первое, что важно знать: ВМС бывает двух типов — медная (без гормонов) и гормональная на левоноргестреле. Медная может сделать месячные обильнее и чувствительнее в первые месяцы, гормональная — напротив, часто дает более короткие или очень легкие критические дни, иногда их временное отсутствие.

«Адаптация — это тянущие ощущения и редкие мазки в начале, обычно все уходит в течение нескольких недель. Если боль сильная или что-то кажется „не так“, не играйте в героизм — гораздо лучше записаться на осмотр и все проверить», — настаивает эксперт.

Интимная жизнь со спиралью

Секс с ВМС обычно не меняется, а иногда становится лучше именно из-за снятой тревоги о незапланированной беременности. Нити спирали мягкие и почти всегда незаметны, а если партнер вдруг их чувствует, врач легко их укоротит. На либидо медная ВМС не влияет, а с гормональной многим комфортнее за счет более спокойного цикла. Если в первые недели появляется дискомфорт при глубоком проникновении — дайте телу время и подключите больше прелюдии и лубрикант на водной основе.

О чем важно помнить

Безопасность — это несколько простых правил. Плановый контроль через 4–6 недель после установки, далее раз в год.

«Дома можно раз в месяц после менструации аккуратно проверять нити чистыми руками. ВМС не защищает от ИППП, значит при таких рисках к ней добавляют презервативы. Симптомы, с которыми не стоит откладывать срочный визит к врачу: сильная боль, температура, непривычный запах выделений, исчезновение или внезапное удлинение нитей, кровотечение после секса, положительный тест на беременность», — говорит врач.

Метод подходит нерожавшим женщинам

Это безопасно и эффективно при грамотном подборе и установке. Обычно выбирают компактные модели (mini); гормональная ВМС нередко снижает боль и объем менструаций, медная подходит при желании без гормонов, но может временно усилить кровотечение и спазмы. Перед установкой важно исключить беременность и инфекции, оценить анатомию матки. Установка у нерожавших может быть чувствительнее, поэтому помогает выбор последних дней цикла и прием НПВС по назначению врача. Противопоказания стандартные: активное воспаление малого таза, аномалии полости матки, неясные кровотечения и подтвержденная беременность.