Психолог объяснила, что приводит к выгоранию на работе

Причина чаще всего кроется в неправильном отдыхе. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила психолог Кристина Мизерная. По её словам, многие люди ошибочно считают отдыхом пассивное потребление контента — пролистывание ленты в социальных сетях или просмотр сериалов. Однако такие занятия не восполняют энергетические ресурсы, а лишь создают иллюзию передышки.

Выгорание — это не просто усталость, а состояние, когда эмоциональные и физические ресурсы истощены. Чаще всего оно возникает, когда мы долго живём в режиме «надо» и игнорируем собственные потребности, – отметила Мизерная.

Ключ к борьбе с выгоранием, по мнению психолога, — осознанное переключение между типами активности. Если работа умственная, необходим отдых, связанный с физическими нагрузками: прогулки, йога, танцы. И наоборот, после физического труда лучше восстановиться с помощью спокойных занятий: чтения, медитации или просто отдыха в тишине.