Как защитить родителей от мошенников

Сегодня мошенникам совершенно безразлично, у кого пытаться выманить деньги. Потенциальными жертвами могут стать и подростки, и пожилые люди.

Если вашим родителям или возрастным родственникам еще не звонили, то время подготовить их к подобному звонку заранее. Не ругайтесь и не кричите, если человек не поймет чего-то с первого раза — это нормально.

Объясните, что сегодня мошенники очень активны, поэтому если человеку угрожают, говорят, что на него взяли кредит или выписали штраф, то не нужно паниковать. Возьмите пару секунд на обдумывание, сообщите, что вы сами позвоните в банк и обсудите все с дочерью или сыном — так злоумышленники поймут, что вы не одиноки.

Автор канала Pochinka_blog предлагает разыграть с родителями сценку, где вы мошенник, а они потенциальные жертвы. Также можно написать конкретную памятку с алгоритмом действий и положить ее в чехол от телефона или в зоне постоянной видимости.

