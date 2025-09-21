Психолог объяснил, из-за чего на самом деле рушатся отношения

Одно из крайне модных сегодня объяснений конфликтов в отношениях – так называемый треугольник Карпмана. Считается, что каждый его участник играет роль жертвы, преследователя или спасителя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако ряд экспертов уверены, что никакого треугольника Карпмана просто не существует. И на самом деле причина крушения отношений совсем в другом. В чём именно, мы и попытались выяснить у кризисного психолога Натальи Рачковской.

Встали в угол

– Считается, что все участники треугольника Карпмана попеременно играют роли спасителя, жертвы и преследователя. Что это вообще за роли и кто к ним более склонен?

– На самом деле треугольник Карпмана – это всего лишь интересная метафора, которая с чьей-то нелёгкой руки вошла в психологию как общепринятое определение.

В 1968 году Стивен Карпман – американский психиатр, ученик Эрика Бёрна – написал статью «Анализ драматического сценария на примере сказок». Он проанализировал сюжеты известных сказок и создал эту метафору, для того чтобы описать – что, собственно, в сюжете происходит.

Он это сделал, по-моему, на примере «Красной Шапочки». И другие сказки тоже анализировались по тому же самому примеру. Та же самая «Золушка», например: Золушка – жертва, Мачеха – преследователь, Фея-крёстная – спасатель и т. д.

Этот треугольник он назвал «драматическим треугольником». Потом он как-то так разошёлся и вошёл в психологический обиход под названием треугольник Карпмана. Но позже ни одно исследование не показало, что это какая-то устойчивая модель. Да и сам Карпман позже писал, что это была просто метафора, ничего более.

То есть, допустим, женщина в отношениях с мужем в какой-то конкретной ситуации действительно может соответствовать описанию жертвы. Но это не значит, что она со всеми людьми ведёт себя так же. Да и в отношениях с мужем её поведение может меняться.

Вот женщина, допустим, просыпается в пять утра, чтобы приготовить мужу завтрак. Она это делает, потому что приносит себя в жертву или, может быть, ей это нравится? Она очень любит своего мужа и хочет, чтобы он проснулся и съел этот вкусный завтрак. Или она может вообще супер-жаворонок, и ей встать в пять утра не стоит больших усилий. В этом случае она уже никакая не жертва, а спасатель.

Глядя со стороны только на поведение человека, не учитывая его состояния и мотивов, мы не можем утверждать, что это поведение жертвы.

Жертвенный подход

– Тем не менее есть же какие-то роли, которые мы на себя примеряем в тот или иной конкретный момент? Какие распространённые психологические роли существуют, в чём их минусы?

– Я считаю, что широко использовать вот эти понятия – роль жертвы или кого-нибудь другого – не очень правильно. Допустим, происходит конфликт в паре, и один проявляет то поведение, которое мы маркируем как поведение жертвы. Начинает жаловаться, ныть, перекладывать ответственность и т. д.

Психолог говорит: перестаньте быть жертвой, возьмите на себя ответственность, прекратите ныть. И женщина, делает над собой усилие и перестаёт так себя вести. И когда у неё возникает порыв сказать мужу, что он всю жизнь ей испортил, она этого не делает.

Если проблема в отношениях неглубокая, может быть, это даже поможет.Но если есть более основательная проблема в этих отношениях, это не даст результата. То есть муж будет продолжать вести себя так. Она будет страдать, но просто не станет это проявлять.

– То есть она всё равно будет находиться в состоянии жертвы и тем самым провоцировать партнёра вести себя как преследователя, как абьюзера? Считается же, что когда человек перестаёт быть жертвой, то и партнёр рядом как-то подтягивается и перестаёт вести себя как последняя скотина.

– Это неправда, это магическое мышление. Это так не работает. Это перекладывание ответственности на страдающего человека как бы за всё, что происходит в отношениях.

Вместо того чтобы лепить на человека ярлык жертвы, нужно разобраться, почему женщина ведёт себя именно так, а не иначе.

Может быть, причина в элементарном отсутствии навыка коммуникации при разрешении конфликта. Допустим, в родительской семье мама с отцом так себя вела, и женщина с мужем так же общается на автомате. В этом случае человеку нужно наработать навык общения и начать разговаривать с мужем.А может быть, она и понимает, что было бы хорошо поговорить, и в принципе даже знает и умеет это делать, но у неё есть какие-то внутренние препятствия к этому.

Допустим, ей кажется, что муж её не поймёт, не услышит, потому что её не слышали в детстве родители, например, да ещё и обвиняли, когда ей было плохо. Поэтому вместо того чтобы вести конструктивный диалог, она начинает злиться и нападать.

А может быть, женщина пробовала откровенно поговорить с мужем, но он её не слышит.

Есть ещё одна довольно распространённая причина конфликтов – слияние партнёров. У людей есть ощущение, что они единое целое и должны друг друга чувствовать, понимать без слов.

Это даже необязательно маркер каких-то нездоровых личностных тенденций. Это может быть просто следствием того, что у нас такие отношения романтизируются. И здесь важно осознавать, что люди не должны, не могут читать твои мысли. И если что-то не нравится, то об этом надо просто поговорить.

Возможно, человек с помощью поведения, которое кто-то маркирует как поведение жертвы, пытается поднять собственную самооценку. Человек, который недооценён в чём-то другом, не состоялся, пытается ощутить свою исключительность за счёт такого поведения: всё на мне, без меня никуда, и какой же я несчастный, никто не страдает так, как я.

Причины конфликтов в отношениях лежат вовсе не в ролевой плоскости. Основные причины – отсутствие навыков коммуникации: человек не умеет или боится, что его не поймут, ему мешает прошлый опыт из детства, какой-то культуральный контекст, привычки, навязанное кем-то поведение.

В зоне внимания

– Как понять, что в отношениях назрели серьёзные проблемы?

– Если кому-то в этих отношениях дискомфортно. Причём это может касаться и других участников отношений. То есть, может, муж с женой кидаются ножами, им нормально, а вот детям как-то не очень комфортно. В этом случае надо что-то с этим сделать.

– Часто бывает, люди живут долго, и всё, казалось бы, в порядке, а потом кого-то существующие отношения перестают устраивать. И второй не может понять, в чём дело: «Я же всегда ходил налево», «Я же всегда на него орала» – и всё нормально было. Что теперь-то случилось?

– Знаете, если люди говорят, что их всё всегда устраивало, а потом вдруг перестало, значит, всё-таки их это не устраивало. Просто человек это либо не осознавал, либо подавлял в себе недовольство.

Женщин это особенно касается, потому что принято считать, что женщина должна быть мудрой, промолчать, подстроиться под мужчину. И женщина подстраивается, ей кажется, что если она будет такой принимающей, любящей, молчаливой, то он всё поймёт, исправится, успокоится и т. д. Но в какой-то момент она понимает, что этого не происходит, всё остаётся так же или становится хуже. И её это перестаёт устраивать. Но это же не значит, что её раньше всё устраивало. Это значит, что она просто пыталась решать конфликты неэффективным способом, тем, который ей был доступен.

Залог гармонии – в отношениях: вы делаете друг для друга ровно столько, чтобы получать от этого удовольствие. Нет, всё-таки более подходящее слово – удовлетворение.

Например, вы ухаживаете за лежачей мамой. Удовольствия тут немного. Но вы получаете удовлетворение от того, что делаете что-то важное для близкого человека.

Или один и супругов потерял работу, и второй берёт на себя временно обязанности обеспечивать семью. При этом человек может испытывать удовлетворение от того, что он поддерживает своего партнёра.

То есть главное в отношениях – это умение слышать, слушать и чувствовать себя и партнёра. И тогда не придётся пытаться примеривать на себя роли из несуществующего треугольника.

